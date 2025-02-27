醫界不能說的秘密…加護病房賠錢 醫院藉護理荒「名正言順」關床

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聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院每天即有許多病人由地區醫院轉院而來，而該院門診病人不乏急重難症患者，治療難度、強度不亞於急診病人。圖為急診示意，非當事醫院。記者黃仲裕／攝影
台大醫院每天即有許多病人由地區醫院轉院而來，而該院門診病人不乏急重難症患者，治療難度、強度不亞於急診病人。圖為急診示意，非當事醫院。記者黃仲裕／攝影

因應急診壅塞，衛福部要求個醫學中心調度病床，並下轉病人。不過，實情是許多地區醫院因給付不足關床，重症病人至急診就醫卻無法住院，最終只能上轉醫學中心。台大醫院每天即有許多病人由地區醫院轉院而來，而該院門診病人不乏急重難症患者，台大醫院內科部副主任王治元說，「台大門診病人治療難度、強度不亞於急診病人。」

台大醫院副院長婁培人昨天表示，許多醫院「不能說的秘密」，因急重難罕症給付不足，加護病房每開一間都賠錢，便順著護理人力荒，名正言順關閉加護病房，把病人轉至醫學中心，近期台大急診壅塞，每天有一定比率病人是由他院上轉而來，應藉提升急重難症住院健保補助，緩解醫院經營壓力，才能有效改善病房開床情況，解決急診壅塞。

王治元表示，台大內科病房一直都很緊，收治急重難罕病患，難病、罕病患者多由門診發現，轉至病房住院，急症、重症則在急診發現，其中許多病人因情況危急，由地區醫院等醫師評估後，轉送至台大醫院治療，或醫師建議病人至大醫院掛號，病人出於對台大醫院信任，或因醫院地理優勢而至急診就醫。

「病房、急診壅塞不是現在才出現，疫情尾聲急診壅塞即逐漸升溫。」王治元表示，疫後免疫負債，感染症患者增加，且民眾對疾病更加關心，對任何風吹早動都很擔心，反應在台大醫院急診病人增加；台大醫院病人群年紀較大，任何風吹早動都會危及長者健康，加上台大是最後線醫院，各醫院門診最複雜的病人都會轉至台大，醫院有義務、責任幫病人妥善管理疾病，也感謝病人信任台大醫院。

婁培人表示，為解決急診壅塞，台大醫院每周有一至二日暫停門診住院，安排急診病人盡量入住病房，每次約可緩解三、四十床規模，但台大醫院門診病人，也都是急重難罕症患者，若此現象持續下去，門診病人權益也會受影響，甚至自行轉至急診就醫，造成急診亂象加劇，盼盡快從根本解決問題。

加護病房 台大醫院 醫學中心

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