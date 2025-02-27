快訊

「呵呵小腦袋」引爆民怨 林靜儀挨轟下台16字回應

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

大缺人導致急診塞車 護理公會喊話政府「每月1萬元」留才

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
護理人力嚴重短缺導致全台急診壅塞，衝擊醫療體系。本報資料照片
護理人力嚴重短缺導致全台急診壅塞，衝擊醫療體系。本報資料照片

護理人力嚴重短缺導致全台急診壅塞，衝擊醫療體系，甚至影響國家安全，護理師護士公會等25個團體共同發表聲明，提出透過公務預算補助醫院臨床護理人員薪資，每人每月1萬元津貼，直到護理人力有效回流、提升健保點值，確保醫院用於提升護理人員薪資，目標護理人員年薪達百萬以上（不含夜班費）等。  

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜指出，護理人員長期超時工作、薪資偏低、職場環境惡劣，導致人力持續流失，急重症病人被迫滯留急診，根本原因在於可利用住院床位不足，而非流感、腸胃炎等輕症病人所造成入口擁擠，必須正視護理人力危機，編列公務預備金迅速啟動相應措施，與醫院共同協力解決護理人力短缺問題，「有錢的確可以留下一些人」。

25個護理師護士團體訴求指出，透過公務預算補助醫院臨床護理人員薪資，每人每月1萬元津貼，直到護理人力有效回流，同時提升健保點值，確保醫院用於提升護理人員薪資，目標護理人員年薪達百萬以上，且不含夜班費。  

全聯會監事長高靖秋表示，2年前曾有人力銀行調查，護理人員希望加薪8000元，才願意留在醫學中心，近年物價上漲，去年底小兒科住院醫師人力缺口，衛福部也是補助每人1萬元，認為這樣是可接受的，畢竟提高薪資的確有誘因，但也知道不能無限上綱，希望這樣可以穩住現在臨床人力，也吸引離開的人回流。

但高靖秋也坦言，「沒人敢保證加薪1萬一定可以解決人力問題」，畢竟全聯會2年前就提過建議卻未被接納，現在人力已經嚴重流失，拉力到底夠不夠其實也很難說了。

高靖秋也提到，衛福部夜班獎勵津貼只補助急性一般病房，不包括急診，導致同樣上夜班卻沒有辦法得到一樣的津貼，得由醫院評估是否能給得起這些「被遺忘」的單位，直言夜班費只給一般急性病房很奇怪，反應了也只得到「這是已經決定了」的回應。

另外，全聯會也提出，調升居家護理費20%以上，以因應推廣急診在宅急症照護，減少急診住院待床，降低急診壅塞風險；修改相關法令，將護理佐理員等輔助人力，納入醫療機構設置辦法，減輕護理師負擔，同時加速三班護病比入法，確保合理人力配置。 

薪資 衛福部 護理師

延伸閱讀

愈塞領愈多！馬偕急診發「壅塞獎金」 一個月可望增加5千元

急診壅塞人力告急 護理公會提6對策防醫療癱瘓

全台急診塞爆！曾任台大醫院副院長 王明鉅建議開放移工

急診壅塞 專家獻策訂就醫指引：基層醫療網第一線檢傷

相關新聞

醫界不能說的秘密…加護病房賠錢 醫院藉護理荒「名正言順」關床

因應急診壅塞，衛福部要求個醫學中心調度病床，並下轉病人。不過，實情是許多地區醫院因給付不足關床，重症病人至急診就醫卻無法...

大缺人導致急診塞車 護理公會喊話政府「每月1萬元」留才

護理人力嚴重短缺導致全台急診壅塞，衝擊醫療體系，甚至影響國家安全，護理師護士公會等25個團體共同發表聲明，提出透過公務預...

「呵呵小腦袋」引爆民怨 林靜儀挨轟下台16字回應

全台急診面臨護理師不足，壅塞。衛福部次長林靜儀「小腦袋說」引發撻伐。國民黨立院黨團指出，行政院長卓榮泰應道歉，林靜儀下台。對此...

解醫院壅塞 賴清德：強化病床調度、加強區域醫院聯防

賴清德總統今天主持「健康台灣推動委員會」第三次會議時，提及近期醫院壅塞議題。賴總統表示，政府會積極處理，會透過各縣市衛生...

全台急診塞爆！曾任台大醫院副院長 王明鉅建議開放移工

全台急診塞爆，曾是台大醫院副院長的桃園市副市長王明鉅今天參加行政院會時建議，應開放外籍移工進入醫療產業，並建立醫療人力分...

急診壅塞 卓揆要求衛福部落實改善措施、周延醫護權益

醫院急診壅塞難解，讓基層醫師叫苦連天。行政院長卓榮泰今天指示，衛福部須嚴格執行當前改善措施，並將措施擴大適用到其他醫院；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。