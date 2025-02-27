大缺人導致急診塞車 護理公會喊話政府「每月1萬元」留才

護理人力嚴重短缺導致全台急診壅塞，衝擊醫療體系，甚至影響國家安全，護理師護士公會等25個團體共同發表聲明，提出透過公務預算補助醫院臨床護理人員薪資，每人每月1萬元津貼，直到護理人力有效回流、提升健保點值，確保醫院用於提升護理人員薪資，目標護理人員年薪達百萬以上（不含夜班費）等。

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜指出，護理人員長期超時工作、薪資偏低、職場環境惡劣，導致人力持續流失，急重症病人被迫滯留急診，根本原因在於可利用住院床位不足，而非流感、腸胃炎等輕症病人所造成入口擁擠，必須正視護理人力危機，編列公務預備金迅速啟動相應措施，與醫院共同協力解決護理人力短缺問題，「有錢的確可以留下一些人」。

25個護理師護士團體訴求指出，透過公務預算補助醫院臨床護理人員薪資，每人每月1萬元津貼，直到護理人力有效回流，同時提升健保點值，確保醫院用於提升護理人員薪資，目標護理人員年薪達百萬以上，且不含夜班費。

全聯會監事長高靖秋表示，2年前曾有人力銀行調查，護理人員希望加薪8000元，才願意留在醫學中心，近年物價上漲，去年底小兒科住院醫師人力缺口，衛福部也是補助每人1萬元，認為這樣是可接受的，畢竟提高薪資的確有誘因，但也知道不能無限上綱，希望這樣可以穩住現在臨床人力，也吸引離開的人回流。

但高靖秋也坦言，「沒人敢保證加薪1萬一定可以解決人力問題」，畢竟全聯會2年前就提過建議卻未被接納，現在人力已經嚴重流失，拉力到底夠不夠其實也很難說了。

高靖秋也提到，衛福部夜班獎勵津貼只補助急性一般病房，不包括急診，導致同樣上夜班卻沒有辦法得到一樣的津貼，得由醫院評估是否能給得起這些「被遺忘」的單位，直言夜班費只給一般急性病房很奇怪，反應了也只得到「這是已經決定了」的回應。

另外，全聯會也提出，調升居家護理費20%以上，以因應推廣急診在宅急症照護，減少急診住院待床，降低急診壅塞風險；修改相關法令，將護理佐理員等輔助人力，納入醫療機構設置辦法，減輕護理師負擔，同時加速三班護病比入法，確保合理人力配置。