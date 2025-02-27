「呵呵小腦袋」引爆民怨 林靜儀挨轟下台16字回應

全台急診面臨護理師不足，壅塞。衛福部次長林靜儀「小腦袋說」引發撻伐。國民黨立院黨團指出，行政院長卓榮泰應道歉，林靜儀下台。對此，林靜儀僅表示：「持續處理業務、解決問題，其他不做回應」。

國民黨立委陳菁徽說，林靜儀說的「呵呵，你這個小腦袋」，已成為很多網紅複製貼上的用語，回應嗆他們的酸民。

陳菁徽批評，衛福部長邱泰源昨天「微服出巡」視察台大醫院、雙和醫院、部立台北醫院等急診部門，巡視後覺得都很好，已有綠色通道。她質疑，若要視察，邱泰源不是農曆年看到媒體報導時應該要去？在賴清德總統烤肉時應要去？看到急診醫學會上周六發出求救訊號應該要去？在衛福部次長唱歌時應要去？怎麼會是昨天？

陳菁徽表示，綠色通道看起來像是「綠官通道」，彷彿巡視後，急診沒有壅塞，護理人員充足，很遺憾民進黨官員覺得人民都是小腦袋。

立委賴士葆呼籲，卓榮泰要為急診壅塞道歉，請他親自去急診室看看，那樣子像難民營，並點名林靜儀應該要下台。對此，林靜儀僅回應，「持續處理業務、解決問題，其他不做回應」。