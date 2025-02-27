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解醫院壅塞 賴清德：強化病床調度、加強區域醫院聯防

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今天主持「健康台灣推動委員會」第三次會議時，提及近期醫院壅塞議題。賴總統表示，政府會積極處理，會透過各縣市衛生局，加強督導、調度急診病床，同時持續強化各醫學中心的院內病床調度，以及發揮緊急醫療網功能，加強區域醫院間的聯防機制，減輕急診壓力，也將加強民眾獲取分級就醫資訊、落實醫療分級制度，讓資源更能夠妥善運用。

賴總統表示，政府會積極處理，衛福部除了在農曆年前，進行增購流感疫苗等預防措施，面對春節到近期的急診壅塞情形，在行政院長卓榮泰的指示下，衛福部已經制定短期的因應策略，以及中長期的改革方向。

賴總統指出，政府會透過各縣市衛生局，加強督導、調度急診病床，同時持續強化各醫學中心的院內病床調度，以及發揮緊急醫療網功能，加強區域醫院間的聯防機制，減輕急診壓力，也將加強民眾獲取分級就醫資訊、落實醫療分級制度，讓資源更能夠妥善運用。

另外，針對中長期人力問題，賴總統說，政府會持續獎勵醫院增聘護理人力，減輕負擔；也會研議調整健保給付，鼓勵更多醫院投入急重症照護；而因應高齡化挑戰，到宅醫療、在宅急症照護，以及長照3.0與急性後期等照護，也要一起推動，來降低醫療機構的壓力。

衛福部 賴清德 醫學中心

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