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全台急診塞爆！曾任台大醫院副院長 王明鉅建議開放移工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
全台急診塞爆，桃園市副市長王明鉅今天參加行政院會時建議，應開放外籍移工進入醫療產業。圖／聯合報系資料照
全台急診塞爆，桃園市副市長王明鉅今天參加行政院會時建議，應開放外籍移工進入醫療產業。圖／聯合報系資料照

全台急診塞爆，曾是台大醫院副院長的桃園市副市長王明鉅今天參加行政院會時建議，應開放外籍移工進入醫療產業，並建立醫療人力分級制度，緩解國內醫療人力短缺問題。對此，行政院長卓榮泰表示，會指示勞動部和衛福部研究相關措施。

近年來全台各大醫院急診壅塞問題持續惡化，部分醫院急診室經常出現「塞車」現象，醫護人員過勞離職潮也使醫療人力短缺問題更加嚴峻。

今天行政院會臨時動議中，衛福部長邱泰源針對急診壅塞情況說明後，卓榮泰特別邀請王提供建議。王明鉅指出，除了提高健保給付外，更重要的是思考如何吸引更多人力投入醫療產業。

「現在台灣的製造業、農業和營造業都可以聘僱外籍移工，而被健保限制、不斷壓縮成本的醫療產業，理應是最值得開放外籍移工的領域。」王明鉅直言，專業醫療人員應專注於專業工作，藥師、醫檢師、護理師不應浪費時間在雜務上，除了提高待遇外，更要確保他們能專注於專業領域。

王明鉅說，醫院中存在許多非專業性工作，例如處理病人排泄物、翻身、清潔消毒床鋪、推床送病人進出，或藥師將藥品放入袋中交給病人等，這些非直接診療的工作可以由分級的外籍人力協助完成。

「這些需要基本護理或藥物知識的外籍人力其實並不難找，」王明鉅表示，透過國內科技大學約半年的培訓，這些人力即可上線，優先支援醫學中心和大型區域醫院，緩解這些承擔最複雜病例的機構的人力壓力。

至於費用問題，王明鉅認為這些外籍護理助理人力的支出不必由健保承擔，例如在病房照顧病人的護理助理人力，多數家屬應該願意支付一定費用，以減輕自己請假，照顧病人的壓力。不過他也坦言此項政策需要勞動部、教育部和衛福部間的協調與配套方案。

健保 王明鉅 移工 行政院 衛福部 醫護人員

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