急診壅塞 卓揆要求衛福部落實改善措施、周延醫護權益

醫院急診壅塞難解，讓基層醫師叫苦連天。行政院長卓榮泰今天指示，衛福部須嚴格執行當前改善措施，並將措施擴大適用到其他醫院；同時周延規劃醫護人員的心理維護、津貼計算，未來也擬透過考試院考用合一平台，充實足夠人力。

為解決醫院急診與加護病房一床難求的困境，衛福部近期研擬強化分級就醫、區域醫院聯防、醫學中心病床調度等對策，並研議調整2項健保給付及強化醫護人力整備；卓榮泰周一也請衛福部赴行政院報告相關整備。

行政院發言人李慧芝上午主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰在院會中指示，衛福部應嚴格執行改善措施，除了希望已經施行改善措施的醫院能夠延續，也盼將其經驗擴大適用到其他醫院，藉以改善調控或分流制度。

此外，卓榮泰會中也向第一線醫護人員表達感謝，並特別請醫院方注意醫護人員的工作環境與情緒，做出妥善照顧及心理協助，另針對醫護人員的心裡維護、津貼，衛福部也指示衛福部周延規劃，讓醫護工作尊嚴跟延續性能得到滿足。

至於醫護人力增加，卓榮泰表示，短期要請衛福部與地方衛生單位共同協助面對國人需求；中長期計畫部分，目前已與考試院就未來考用合一初步討論，希望各部會都能投入，讓人才經過考用合一平台挑選，充實足夠人力進行護理工作。