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急診壅塞 卓榮泰指示衛福部嚴格執行改善措施

中央社／ 台北27日電

醫院急診壅塞，衛福部日前提出強化分級就醫、病床調度3對策。行政院長卓榮泰今天指示，須嚴格執行改善措施，並將措施擴大適用到其他醫院，改善調控與分流制度。

針對醫院壅塞問題，卓榮泰日前邀請衛福部報告整備情形，衛福部也已提出醫學中心強化病床調度、加強區域醫院聯防與強化分級就醫資訊，及強化護理人力整備、研議健保調整給付2項長期改革方向。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰在院會中指示，衛福部應嚴格執行改善措施，且希望已經施行改善措施的院方可以延續，並盼藉此擴大適用到其他醫院，改善調控與分流制度。

卓榮泰也說，第一線醫護人員辛苦了，非常感謝，請院方注意醫護人員的工作環境與情緒，做出妥善照顧與心理協助，衛福部也應周延規劃醫護權益維護，讓醫護工作尊嚴跟延續性能得到普遍性滿足。

對於醫護人力規劃，卓榮泰表示，短期請衛福部與衛生單位共同協助面對民眾需求；中長期計畫部分，目前政院已與考試院就未來考用合一做初步討論，未來要讓人才經過考用合一平台挑選，充實足夠人力。

卓榮泰 衛福部

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