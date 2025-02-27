「神隊友」不斷流失…每次開刀都要磨合 女醫示警：手術還能順利？

台中榮民總醫院婦女醫學部謝筱芸醫師今(27)日在臉書粉絲專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」中感嘆，因為護理師爆發離職潮，導致在開刀房的「神隊友」不斷流失，以新人填補空缺的情況下，除了拉長開刀的時間也降低品質，讓她甚感憂心地質疑：「那些神隊友一個個走了，手術還能順利嗎？」

謝筱芸醫師透露近期在開刀房出現一個令人頭痛的問題，表示曾經在開刀房的護理師神隊友一個個離職，以新人填補空缺後，卻發現必須等護理師摸索後才遞上正確的器械。她認為，此刻最能體現資深、優秀護理師的價值，例如醫師話還沒說完，器械就精準遞到手上；突發狀況一來，馬上叫血、領血，迅速應變；熟悉每位醫師的手術習慣，節奏穩定，不需要太多時間磨合。

謝筱芸認為這樣的「神隊友」，不是短時間內能夠培養得出來的，「但現在，他們正在加速流失」。這些人離開後，開刀的手術時間會因為護理師還在摸索器械和流程而變長，且在突發狀況發生時的應變變慢，因為經驗不足，緊急時刻可能手忙腳亂。在這樣醫護默契不再的情況下，每台手術都會像是醫護的「第一次合作」，需要不斷磨合。

謝筱芸為護理師抱屈，認為爆發離職潮的原因有三：首先是工時長、壓力大，還可能隨時被叫回來加班；第二則是薪資與付出不成正比，忙得要死，薪資卻沒有跟著變多；最後則是工作內容超展開，明明是護理師，卻要應付許多文書處理和病人的投訴抱怨。當護理師連生病了也很難請假時，自然就會想要轉行。

謝筱芸並示警，這不是在製造恐慌，而是正在發生的現實。她呼籲若曾經在醫院感受到護理師的專業照顧，請給他們多一點愛的鼓勵。「我不希望，當有一天換自己或家人躺在手術台上，開刀房裡只剩下剛上手的新人，還在努力適應這一切。」