急診壅塞 專家獻策訂就醫指引：基層醫療網第一線檢傷

全台急診壅塞，衛福部長邱泰源昨天至台大醫院、部立台北醫院等院所了解狀況，並提出將訂定民眾版就醫指引，讓民眾就醫時有所依循，不必都往大醫院急診跑。台北市醫師公會理事長洪德仁說，衛福部舉行應對急診壅塞會議中，包括大醫院急診醫師在內，許多專家都提出類似建議，自己則認為，透過紅、黃、綠燈症狀判斷，加上基層診所初判症狀，類似急診檢傷分類功能，有助強化分流。

大醫院急診病人滿到大廳，醫護疲於奔命，但台灣沒有強制分級醫療制度，民眾在難以判斷病情是否需要，為求謹慎難免想至大醫院急診就醫。洪德仁說，為強化分級、分流就醫，民眾若在症狀尚不嚴重時，先至鄰近住家的基層診所就醫，由診所醫師判斷病況，進行類似急診的檢傷分類，如認為病況可能惡化，再進行轉介。

洪德仁表示，因應急診爆量，建議衛福部應邀集急診醫學會、醫院診所代表及醫師公會等，舉行共識會議，分析近期急診疾病樣態及病人流向，以及需要區域聯防、跨區轉送的病人情況，並分析出重要幾項疾病，訂出「民眾版就醫指引」讓民眾能先自行判斷，研判造成急診壅塞的疾病，不外乎是心血管疾病、傳染病疫情及重大災難等，應邀集相關專科醫學會，共同擬定就醫指引。

以天冷好發的心血管、腦中風疾病為例，洪德仁表示，若患者出現非特並症狀如頭痛、血壓高等，可在就醫指引中列為「黃燈」症狀，建議患者先至基層診所就醫，不必馬上往大醫院急診衝，而若出現更為嚴重的「紅燈」症狀，則不用從基層診所一路轉介，可直接前往區域醫院、醫學中心急診。流感情況也是，全台有3千家診所可進行流感篩檢、抗病毒藥物開立，讓患者病情迅速控制，不致演變為重症至急診就醫。

洪德仁表示，盼衛福部及各界利用這次急診壅塞痛定思痛，盡快發表治療指引，定出常見疾病危險症狀讓民眾了解，並自主進行分流，避免把所有健康照護責任都丟給醫院，「醫療服務是國民的權利，但健康照護是每個人的責任」，民眾也要擔負起維持自身健康的責任，並落實健康生活型態及分級就醫。