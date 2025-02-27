影／急診壅塞照嗨唱 國民黨團要求卓揆道歉林靜儀下台

國民黨立院黨團上午舉行記者會，針對衛福部次長林靜儀19日出席製藥公會春酒熱情嗨唱，抨擊醫護正在水深火熱，林靜儀卻在吃喝玩樂，除呼籲行政院長卓榮泰道歉，更要求林靜儀要下台。

黨團首席副書記長羅智強表示，林靜儀嗆急診醫生來路不明，這就是林靜儀的檢討。林靜儀過去的失言記錄罄竹難書，光去年輸液缺的時候，他也嗆民眾嗆求救的醫護說：「你們站著說話不腰疼」，然後發現自己失言之後就說她要換腦袋，最後有換嗎？這就是官威。

羅智強說，行政院長卓榮泰說會壓著林靜儀出來誠心公開的道歉，但並沒有看到，林靜儀的檢討只停在檢討急診醫生而已。羅志強表示，國民黨的主張很簡單，這件事情就是卓榮泰道歉、林靜儀下台，像這些只會嗆醫護人力的官員應該要早早下台。