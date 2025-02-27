快訊

陳啓昱任董事長薪資領逾2千萬 卻讓台鹽虧數億…檢求刑12年

護理人力荒成隱性國安危機 「狐狸部」還在緣木求魚

三星Galaxy Z Flip 7最新渲染圖曝光！摺疊機螢幕變大+1改變更超值

林靜儀不甩急診壅塞照常高歌熱舞 國民黨團：下台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
急診壅塞情況已久，衛福部次長林靜儀、民進黨立委鍾佳濱等出席藥商春酒高歌熱舞。圖／國民黨立院黨團提供
急診壅塞情況已久，衛福部次長林靜儀、民進黨立委鍾佳濱等出席藥商春酒高歌熱舞。圖／國民黨立院黨團提供

全台急診面臨護理師不足，急診壅塞情況。衛福部次長林靜儀的「小腦袋說」引發輿論撻伐，至今尚未道歉。國民黨立院黨團今日舉行記者會，指出在急診壅塞時，林靜儀和民進黨立委鍾佳濱等照常出席藥商春酒唱歌，黨團首席副書記長羅智強直接拋出主張，行政院長卓榮泰道歉，林靜儀下台。

在全台急診壅塞，護理人力拉警報時，有急診醫師提醒林靜儀注意此事，卻林傳在社群平台上嘲諷該醫師，回應「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕事情就會完全改變了嗎？」引發議論後，林靜儀又說會檢討，「對於『來路不明的嘲諷』不應貿然回應」。

羅智強說，「綠門酒肉臭，急診病死苦。靜儀小腦袋，政府大官威。」他指林靜儀失言非首例，去年缺輸液時，林嗆求救的醫護「 站著說話不腰疼」。去年的大腦袋換成今年的無腦袋，完全就是官威，卓榮泰說會壓著她出來公開誠心道歉，有嗎？沒有。檢討只停在檢討急診醫生。他的主張很簡單，卓榮泰道歉，林靜儀下台。

國民黨立委陳菁徽說，林靜儀說的「呵呵，你這個小腦袋」成為很多網紅複製貼上的用語，回應嗆他們的酸民。包含她在內的國民黨立委多次按了鈕來提醒政府，她首次總質詢時檢視蔡政府8年醫療政策，期待看到大家去醫學中心的比例愈來愈低，去基層診所的比例愈來愈高，過去蔡政府的分級醫療政策完全跳票，還花了530億。請問聰明的小腦袋有更好方法落實分級醫療嗎？

陳菁徽表示，9年前林靜儀曾舉行記者會，批「官員嘴裡有空床」，現在要回應的人變成林自己。她接到護理人員爆料，衛福部長邱泰源昨日去「微服出巡」，巡視後覺得都很好，有綠色通道。但邱12時通知，2時半抵達，在2個半小時內，拚命把急診壅塞的病人塞到樓上，不同科別的也得收下，把環境整理完後迎接邱，邱穿著西裝視察，跟病人說祝福早日康復。

陳菁徽指出，何時該巡視，不就是農曆年看到媒體報導時應該要去，在賴清德總統烤肉時應要去，看到急診醫學會上周六發出求救訊號應該要去，在衛福部次長唱歌時應要去，怎麼會是昨天？綠色通道看起來像是「綠官通道」，訪福來巡視後，急診沒有壅塞，護理人員充足，很遺憾民進黨官員覺得人民都是小腦袋。

國民黨立委賴士葆說，他是以醫護人員家屬的身分來發表，在急診壅塞的時候，衛福部次長參加藥商的春酒唱歌，林靜儀到現在還以為自己是立委。註冊的護理人員30萬人，實際從業者僅18到19萬人。資深媒體人趙少康競選2024年副總統時，公開發表政見，幫所有護理人員加薪1萬元，直接入帳，不經過醫院，這樣才花200多億。

賴士葆提到，去年超徵稅收5000多億，地方扣掉也有3000多億，普發現金也就2000多億，錢都幫忙找好了，這是留住護理人員的最好做法。全世界都在搶護理人員，例如醫學中心的護理師到美國，年薪為新台幣200萬元，台灣僅70萬元。當時趙少康提出政見時，時任衛福部長薛瑞元說不可行，現在衛福部提出要給急診的護理師加薪，但要從5月開始，預算才20、30萬，但護理師不是總在急診，會輪的，要達到護病比為1比7根本不可能，有的話都是美化數字而已。

賴士葆總結，要解決急診壅塞的問題，最快方式就是政府公開宣布這次超徵稅收除了還稅於民外，要幫每個護理人員加薪1萬元。他呼籲，卓榮泰要為這事情道歉，去急診室看看，那樣子像難民營，而林靜儀要下台。

全台急診面臨護理師不足，急診壅塞情況。衛福部次長林靜儀的「小腦袋說」引發輿論撻伐，至今尚未道歉。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團首席副書記長羅智強直接拋出主張，行政院長卓榮泰道歉，林靜儀下台。記者屈彥辰／攝影
全台急診面臨護理師不足，急診壅塞情況。衛福部次長林靜儀的「小腦袋說」引發輿論撻伐，至今尚未道歉。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團首席副書記長羅智強直接拋出主張，行政院長卓榮泰道歉，林靜儀下台。記者屈彥辰／攝影

林靜儀 衛福部

延伸閱讀

製藥公會春酒歡唱照流出 林靜儀：這樣操作很沒有意思

參與藥界春酒再談這件事 林靜儀：明公布新任食藥署長

急診塞爆 凌濤揭林靜儀在春酒嗨唱照 陳時中也出席

急診壅塞壓力瀕臨炸鍋 凌濤爆料：林靜儀在拿麥嗨唱

相關新聞

解急診壅塞 新增2健保給付

為解決醫院急診與加護病房壅塞，衛福部昨天第四度召開會議，邀請醫院代表、急診醫學會研議健保給付改革方向，會中決議新增急診護...

只有醫生高收入！護理師怒吼血汗低薪 喊話官員帶頭「搶人正循環」

我國各大醫學中心近期爆發醫護離職潮，有網友在Dcard網站貼出天下雜誌去(2024)年出版醫療服務業營收排名，認為在各大醫院的年收入都頗為可觀的情況下，護理師卻是相當血汗且低薪，並點名各縣市長及衛福部長、教育部長，應為護理師加薪100%。

急診壅塞 專家獻策訂就醫指引：基層醫療網第一線檢傷

全台急診壅塞，衛福部長邱泰源昨天至台大醫院、部立台北醫院等院所了解狀況，並提出將訂定民眾版就醫指引，讓民眾就醫時有所依循...

林靜儀不甩急診壅塞照常高歌熱舞 國民黨團：下台

全台急診面臨護理師不足，急診壅塞情況。衛福部次長林靜儀的「小腦袋說」引發輿論撻伐，至今尚未道歉。國民黨立院黨團今日舉行記...

健保提高給付解壅塞 工會籲避免門診病人轉進急診效應

急診壅塞長達近兩個月，衛福部昨邀急診醫學會等代表開會，會中達共識將新增急診護理費、留觀床醫師診察費等，並提高重大外傷支付...

【總編開箱】綠營歡聚烤肉 病人一床難求 賴清德本命區醫院也難逃

今年1月記者到一家大型教學醫院手術住院，在一樓人行道看到一床又一床移動式病床接龍在大廳走道，記者疑惑問醫護人員怎麼回事，沒病床嗎？護理人員說，從去年就這樣了，急診室塞爆了，病患只能「暫時」在走廊等床。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。