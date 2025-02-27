林靜儀不甩急診壅塞照常高歌熱舞 國民黨團：下台

全台急診面臨護理師不足，急診壅塞情況。衛福部次長林靜儀的「小腦袋說」引發輿論撻伐，至今尚未道歉。國民黨立院黨團今日舉行記者會，指出在急診壅塞時，林靜儀和民進黨立委鍾佳濱等照常出席藥商春酒唱歌，黨團首席副書記長羅智強直接拋出主張，行政院長卓榮泰道歉，林靜儀下台。

在全台急診壅塞，護理人力拉警報時，有急診醫師提醒林靜儀注意此事，卻林傳在社群平台上嘲諷該醫師，回應「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕事情就會完全改變了嗎？」引發議論後，林靜儀又說會檢討，「對於『來路不明的嘲諷』不應貿然回應」。

羅智強說，「綠門酒肉臭，急診病死苦。靜儀小腦袋，政府大官威。」他指林靜儀失言非首例，去年缺輸液時，林嗆求救的醫護「 站著說話不腰疼」。去年的大腦袋換成今年的無腦袋，完全就是官威，卓榮泰說會壓著她出來公開誠心道歉，有嗎？沒有。檢討只停在檢討急診醫生。他的主張很簡單，卓榮泰道歉，林靜儀下台。

國民黨立委陳菁徽說，林靜儀說的「呵呵，你這個小腦袋」成為很多網紅複製貼上的用語，回應嗆他們的酸民。包含她在內的國民黨立委多次按了鈕來提醒政府，她首次總質詢時檢視蔡政府8年醫療政策，期待看到大家去醫學中心的比例愈來愈低，去基層診所的比例愈來愈高，過去蔡政府的分級醫療政策完全跳票，還花了530億。請問聰明的小腦袋有更好方法落實分級醫療嗎？

陳菁徽表示，9年前林靜儀曾舉行記者會，批「官員嘴裡有空床」，現在要回應的人變成林自己。她接到護理人員爆料，衛福部長邱泰源昨日去「微服出巡」，巡視後覺得都很好，有綠色通道。但邱12時通知，2時半抵達，在2個半小時內，拚命把急診壅塞的病人塞到樓上，不同科別的也得收下，把環境整理完後迎接邱，邱穿著西裝視察，跟病人說祝福早日康復。

陳菁徽指出，何時該巡視，不就是農曆年看到媒體報導時應該要去，在賴清德總統烤肉時應要去，看到急診醫學會上周六發出求救訊號應該要去，在衛福部次長唱歌時應要去，怎麼會是昨天？綠色通道看起來像是「綠官通道」，訪福來巡視後，急診沒有壅塞，護理人員充足，很遺憾民進黨官員覺得人民都是小腦袋。

國民黨立委賴士葆說，他是以醫護人員家屬的身分來發表，在急診壅塞的時候，衛福部次長參加藥商的春酒唱歌，林靜儀到現在還以為自己是立委。註冊的護理人員30萬人，實際從業者僅18到19萬人。資深媒體人趙少康競選2024年副總統時，公開發表政見，幫所有護理人員加薪1萬元，直接入帳，不經過醫院，這樣才花200多億。

賴士葆提到，去年超徵稅收5000多億，地方扣掉也有3000多億，普發現金也就2000多億，錢都幫忙找好了，這是留住護理人員的最好做法。全世界都在搶護理人員，例如醫學中心的護理師到美國，年薪為新台幣200萬元，台灣僅70萬元。當時趙少康提出政見時，時任衛福部長薛瑞元說不可行，現在衛福部提出要給急診的護理師加薪，但要從5月開始，預算才20、30萬，但護理師不是總在急診，會輪的，要達到護病比為1比7根本不可能，有的話都是美化數字而已。