健保提高給付解壅塞 工會籲避免門診病人轉進急診效應

急診壅塞長達近兩個月，衛福部昨邀急診醫學會等代表開會，會中達共識將新增急診護理費、留觀床醫師診察費等，並提高重大外傷支付標準，預計5月上路。台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫指出，相關政策是近期較為務實方案，但仍提醒健保署需要考慮4點，包括是否因急診留觀給付提高，反而失去緩解急診候床的動力。

健保署昨開會後，預計增列急診護理費、留觀床增列診察費、重大外傷給付標準調升，同時未來4年投入100億元在病房護理費，希望留住護理人力。另屬於重度急救責任醫院的區域醫院將調高加護病房給付，等同醫學中心；屬於中度急救責任醫院的地區醫院，也將把加護病房給付調高、等同區域醫院。

醫師職業工會發表聲明指出，作為受僱醫師的代表，工會大抵上認同上述方向，堪謂近期較為務實的方案討論。但陳亮甫呼籲，以下四點需要健保署同時考慮：

第一、急診、病房護理費調整應該是針對護理師「本薪」調整為條件，醫院必須提出具體證明已調高護理人員薪資而非獎勵性質的報酬，才可向健保署請領加給費用，以避免額外給付進入醫院大水庫但卻無法造福臨床人員。

第二、部分區域醫院雖然領取較低的健保給付，卻需承擔重度急救責任，如24小時心導管、急產接生、重大外傷處置等，一旦健保提高這些醫院的加護病分給付，但人力配置沒有跟著調整，會讓相同人力承擔更複雜的照護工作。

例如台北聯合醫院仁愛院區，規模不亞於醫學中心，但僅為區域醫院承擔不少急救量能。現行雲嘉地區沒有醫學中心，但台大雲林分院、嘉義基督教醫院同樣負擔當地急救責任醫院量能。陳亮甫建議，可以比照醫院評鑑，現在醫學中心ICU每床須配置2.5名護理人力，區域醫院僅需2名；若健保給付相同，人力標準也應比照調整。

第三，需監測相關政策所帶來的非預期附帶效應。陳亮甫指出，健保署應留意門診單位是否轉移更多病人到急診等候常規住院治療，或因為急診留觀給付提高，失去舒緩急診候床的動力。

第四，陳亮甫說，增加相關給付應該獨立在總額協商之外，不應該占用既有總額的大餅中，造成急診與其他科別的緊張關係。