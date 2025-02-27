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只有醫生高收入！護理師怒吼血汗低薪 喊話官員帶頭「搶人正循環」

聯合新聞網／ 綜合報導
護理人力缺口引起各界關注，有網友認為護理師應加薪。示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照
護理人力缺口引起各界關注，有網友認為護理師應加薪。示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照

我國各大醫學中心近期爆發醫護離職潮，有網友在Dcard貼出天下雜誌去(2024)年出版醫療服務業營收排名，認為在各大醫院的年收入都頗為可觀的情況下，護理師卻是相當血汗低薪，並點名多位地方首長和部長，應為護理師加薪100%。

原po貼出天下雜誌所刊載2023年醫療服務業營收排名，其中在醫療及社會服務這一項目中，總收入排名前十名分別為：長庚醫療財團法人、國立台灣大學醫學院附設醫院、台北醫學大學醫療體系、台北榮民總醫院、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院、彰化基督教醫療財團法人、台中榮民總醫院、奇美醫療財團法人、台北市立聯合醫院及國立成功大學醫學院附設醫院，該年度營業收入為852.24億至160.03億不等。

原po點名衛福部長、退輔會主委、教育部長，及雙北市長蔣萬安、侯友宜，認為應該可以幫忙爭取護理師大幅加薪留人，「帶頭做搶人正循環」、「有護理師受不了低薪跑去澳洲醫院發展，不信你可以看youtube」，並直指衛福部長：「護理師低薪，你的責任最大！」

網友幾乎一面倒贊同原po的說法，認為除了醫師薪資尚可，其他包括護理師、醫檢師、實驗研究人員及呼吸治療師的薪資都過低，認為關鍵因素還是出在「醫生領太多，其他職類領太少」的問題上。有人認為：「不是單方面覺得憑啥只有護理師罷工，大家一起團結點，讓政府重視醫護業低薪問題，大家才有辦法一起改善前進」。

針對醫療服務業營收排名，也有網友認為不能只看表現數字，「拜託看看稅後好不好，醫院只有長庚集團破百，區域醫院都只剩個位的設備喔」，「受不了的話，抗爭也要正確，以給出的數據而言，只是在幫財團解釋，以第一名的長庚而言，收益95%是轉投資，醫療收益低於人事開支是很危險的，會發現很多問題出在勞方，也就是一般的老百姓，這才是改革一直沒救的原因，單純把問題放在資方貪得無厭，覺得分一點出來就好，完全是錯的」。

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