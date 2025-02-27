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免疫負債 陳秀熙：急診塞床至明年

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙。本報資料照片
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙。本報資料照片

這波急診壅塞風暴何時能緩解止歇？台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，新冠疫情後，住院需求回升，由國內疫情趨緩時間發展研判，預計病床爆滿情況會持續至二○二六年，而今年正是住院需求高峰。

後疫情時代，全球面臨免疫負債問題，陳秀熙表示，疫情期間民眾謹慎防疫，習慣戴上口罩，減少感染病毒風險。疫後呼吸道疾病感染病例增加，加上長新冠後遺症導致全身性疾病如心血管、腦血管疾病等，加劇國內住院資源壓力，這正是疫後流行病學的現況，也是急診壅塞成因之一，全台醫療資源調配面臨極大挑戰。

此外，台灣醫療資源預算投入不足，且健保制度設計上未考量戰後嬰兒潮世代的龐大醫療需求，與前一世代相較，該世代癌症及慢性病患增加二、三倍以上，住院需求之高，前所未有，但國內醫療資源及人力配置跟不上罹病人口成長，政府應重新評估需求，想出解方，否則住院病床不足問題將持續存在。

陳秀熙建議，政府盡速盤點急診資源，調配門急診住院病床比率，改善健保支付制度，解決護理人力荒，並仿效國際作法，利用旅館、閒置場館等處所，設置「急診緩衝區」，作為「替代急診中心」，收容病人，另外，強化在宅住院計畫，避免病人全往醫院急診室跑，有助減少急診病人候床時間。

健保 疫情 陳秀熙

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