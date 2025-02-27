護理師排隊等離職 遭主管情勒

一名潰瘍性大腸炎患者本月十九日至成大醫院就醫，因加護病房滿床跨區轉至成大斗六分院，仍回天乏術。成大醫院企業工會表示，該院急診護理人員壓力沉重，許多人遞出辭呈，卻遭主管情緒勒索，「你如果走了，留下來的人怎麼辦？」

成大醫院企業工會理事長蔡婷婷表示，從農曆年節迄今院內急診壅塞，樓上病房滿床，而一樓待床的急診病人眾多，且不少慢性病、癌症、心導管等患者也等著住院。原本急診室設置了三張專門收治一、二級重症的創傷病床，現在硬擠成五張病床，病人擠在一起，增加感染風險。

蔡婷婷指出，急診、加護病房護理人員異常疲憊，已是排隊等著離職，但主管常情緒勒索，「你如果走了，留下來的人，怎麼辦？」許多護理人員照顧病人時被感染，在家休息，請假一天，就接到護理長來電詢問「可以回來上班嗎？」壓力無所不在。

此外，急診護理師還得面對來自患者、病家的語言暴力、精神壓力，例如，常被咆哮「還要等多久才有病房！」有時還出現醫療暴力，蔡婷婷表示，今年一月至今，該院急診室通報三起職災事件，其中一起為患者情緒躁動，出現暴力行為，造成護理師受傷，為此，工會發出沉痛抗議，要求院方正視此問題。

衛福部統計醫療機構內發生醫療暴力事件，一○八年三五三件，新冠疫情三年期間略降，一○九年二五二件、一一○年二八四件、一一一年二六○件，但一一二年醫院陸續恢復看診，醫療暴力事件上升至三三一件，幾乎回到疫情前。

蔡婷婷指出，第一線護理師工作辛勞，但院方卻在核發加班費時，常採取技術性阻擋，令人心寒。工會將於三月十日與成大醫院舉行協商會議，隨後召開勞資溝通會議，持續爭取薪資、工時、福利等改善措施。