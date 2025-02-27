聽新聞
0:00 / 0:00

凌濤：醫護忙翻 林靜儀春酒嗨唱

聯合報／ 記者鄭媁沈能元／台北報導
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤爆料，國內急診醫護壓力大，衛福部次長林靜儀（右）卻在網路社群平台對嗆，還在製藥公會餐敘上與立委鍾佳濱嗨唱。圖／翻攝自凌濤臉書
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤爆料，國內急診醫護壓力大，衛福部次長林靜儀（右）卻在網路社群平台對嗆，還在製藥公會餐敘上與立委鍾佳濱嗨唱。圖／翻攝自凌濤臉書

全台醫院急診壅塞困境未解，國政基金會副執行長凌濤昨秀出照片，指衛福部次長林靜儀十九日出席製藥公會春酒時熱情嗨唱。國民黨主席朱立倫批評，急診問題嚴重，民進黨仍將重點放在拚政治、搞大罷免。林靜儀回應「做這樣的操作，覺得很沒有意思」。

凌濤指出，接到基層醫護投訴，二月十九日晚間漢來大飯店舉行製藥公會春酒，正當醫護忙到身心俱疲時，林靜儀以貴賓身分致詞，還留下來與民進黨立委鍾佳濱在台上熱情嗨唱。

凌濤說，上級長官出席致詞無可厚非，公會辦聯合春酒也沒有問題，但林靜儀致詞後留下來嗨唱，難道連表面功夫都懶得演了？醫護在水深火熱，次長卻在吃喝玩樂，看在急診醫護眼裡，情何以堪？

此外，行政院政務委員陳時中也出席這場活動，讓人不禁想問林靜儀不想辦法補救陳時中留下的醫療爛攤子，反而跟著嗨唱，徹底染上陳的惡習，台灣醫療環境亟待改善，但這些人心思早已不在人民身上。

「議員做這樣的操作，覺得很沒有意思。」林靜儀說，議員不是不知道衛福部業務的複雜度，她督導醫事司、健保署、食藥署，從農曆年前至今，持續針對各項醫療業務進行因應與準備，有時參加活動後，繼續回到辦公室批公文，出席藥界春酒不到一小時。

這次事件應與林靜儀日前在社群平台發言有關，林靜儀說，「在用詞方面，一定虛心檢討、深刻檢討」，「這件事情，我一定會處理，這是我必須道歉的。」

她表示，如果出席這場活動，被片段式解讀「好像只做這件事，就覺得是很故意的。」因這活動是由四大藥界公會舉辦，如果為了抹黑，而去攻擊公會，這樣就沒有意思了。

林靜儀說，民意代表、政府官員常參加很多活動，這是工作的一部分，這次參與藥界春酒活動，主要是政府推動多項藥品韌性政策，且輸液短缺時，藥界十分幫忙，特地到場表達感謝，並說明衛福部藥品政策等，至於上台唱歌，則是現場人員請她做些互動，而盡力配合。

凌濤 春酒 林靜儀

延伸閱讀

製藥公會春酒歡唱照流出 林靜儀：這樣操作很沒有意思

參與藥界春酒再談這件事 林靜儀：明公布新任食藥署長

急診塞爆 凌濤揭林靜儀在春酒嗨唱照 陳時中也出席

急診壅塞壓力瀕臨炸鍋 凌濤爆料：林靜儀在拿麥嗨唱

相關新聞

解急診壅塞 新增2健保給付

為解決醫院急診與加護病房壅塞，衛福部昨天第四度召開會議，邀請醫院代表、急診醫學會研議健保給付改革方向，會中決議新增急診護...

邱泰源視察急診 基層批走馬看花

為解決急診壅塞危機，衛福部長邱泰源昨先後突襲視察台大醫院、北市聯醫和平院區、亞東醫院、部立台北醫院及雙和醫院等急診部門，...

免疫負債 陳秀熙：急診塞床至明年

這波急診壅塞風暴何時能緩解止歇？台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，新冠疫情後，住院需求回升，由國內疫情趨緩時間發展...

凌濤：醫護忙翻 林靜儀春酒嗨唱

全台醫院急診壅塞困境未解，國政基金會副執行長凌濤昨秀出照片，指衛福部次長林靜儀十九日出席製藥公會春酒時熱情嗨唱。國民黨主...

冷眼集／急診壅塞困境不解 風暴將燒向賴政府

聯合報去年年初獨家報導，因護理人力不足，各醫院湧現關床潮，迄今快滿一年，衛福部始終未能提出有效解決方案，任情況持續惡化，...

解急診壅塞健保調升支付 專家籲設配套並持續監控

全台急診壅塞，暴露健保支付制度系統性問題，衛福部健保署今天急邀醫院協會、急診醫學會等單位開會，提出調升急診、加護病房等給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。