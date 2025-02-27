邱泰源視察急診 基層批走馬看花

為解決急診壅塞危機，衛福部長邱泰源昨先後突襲視察台大醫院、北市聯醫和平院區、亞東醫院、部立台北醫院及雙和醫院等急診部門，瞭解各醫院院內病床調控狀況。但基層醫護批評，邱至急診時，慰問患者「你好，我是部長邱泰源，祝你早日康復」，有如走馬看花。

年後各大醫院急診壅塞之惡化，前所未見，衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，近日每天全國急診來診量約兩萬兩千人，比往常平均值還高，所幸待床狀況逐漸改善，以昨天為例，急診待床超過一○○人的醫院僅剩林口長庚，其他醫院多已低於百人。

為了解決急診壅塞窘境，醫事司啟動「區域聯防機制」，期盼部立醫院協助紓解壅塞。劉玉菁說，正積極規畫部立醫院急診成立綠色通道，搭配「緊急醫療應變中心」（ＲＥＭＯＣ）轉診機制，希望緩解醫學中心等大型醫院急診壅塞。

邱泰源昨先後突襲視察台大醫院、北市聯醫和平院區、亞東醫院、部立台北醫院及雙和醫院急診狀況，他表示，在「醫院聯防機制」部分，規畫醫學中心、區域醫院、地區醫院緊密合作，廿六處部立醫院已啟動綠色通道，若醫學中心急診壅塞，立即補上缺口，提供醫療服務。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，政府要求分級醫療，但前提在於患者能判斷自身疾病輕重，區分是否為重症，這對民眾來說，有其難度，呼籲政府針對流感、病毒性腸胃炎等常見疾病，訂出急重症區分指引，讓民眾有所依循，調整就醫習慣。

。對此，邱泰源回應，將著手建立民眾版急診就醫指引，讓民眾視病況決定至哪裡就醫。

不過，衛福部長親至雙北各大醫院視察急診，部分基層醫護卻不領情，向台灣護師醫療產業工會投訴，長官到院時，院方高層先在辦公室報告，實際急診視察時，只見一堆人圍著躺床病人，部長慰問說，「你好，我是部長邱泰源，祝你早日康復」，做滿表面功夫。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，部長視察動作有些晚了，在急診最忙之際，不至現場，直到昨天才去，當然可說狀況已經緩解。昨視察時，一家醫院主管報告時表示，護理人力充足，但實際上該院私下關了三個病房，「說沒缺人，但實際上缺到爆，要基層怎麼相信？」