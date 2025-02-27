冷眼集／急診壅塞困境不解 風暴將燒向賴政府

聯合報去年年初獨家報導，因護理人力不足，各醫院湧現關床潮，迄今快滿一年，衛福部始終未能提出有效解決方案，任情況持續惡化，這把火延燒到急診及加護病房，加上次長林靜儀的「小腦袋」言論，引發民怨，終於釀成政治風暴。

星星之火可以燎原，現在社會氛圍令人不安，民眾自求多福，祈禱不要生病，而護理師人力仍然不足，醫界對健保給付不滿，而衛福部長邱泰源提出「三短二長」改善急診壅塞計畫，被醫界批為老生常談，早該做的事，為何拖到現在才開始做。

為了表達對急診壅塞的關心，邱泰源昨一連造訪亞東、台大、雙和、北市聯醫和平院區、部立台北醫院等多家醫院急診，但行程有如走馬看花，蜻蜓點水，就有某醫院基層人員透露，部長慰問病人，彷彿只是做做樣子，說著「你好，我是部長邱泰源，祝你早日康復」等官話，似乎不想深入瞭解急診醫護人員的心聲及需求，令人心寒。

面對沉重的臨床壓力、久候急診病人及家屬的咆哮，不知工時過長的第一線醫護人員還能撐多久，部長邱泰源應該感同身受，而不只是「微笑、握手、說你好」，應設法想出解套方法，改善目前醫療困境。若是醫護人員接連辭職，離開職場，急診壅塞危機恐將成為常態，這場政治風暴將從衛福部直燒賴政府，為政者不可不慎。