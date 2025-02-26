解急診壅塞健保調升支付 專家籲設配套並持續監控

全台急診壅塞，暴露健保支付制度系統性問題，衛福部健保署今天急邀醫院協會、急診醫學會等單位開會，提出調升急診、加護病房等給付，並承諾提升病房護理費。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，過去急診留關床只有護理費、沒給診察費，健保署允諾付費，是正確政策方向，但後續執行時，仍須搭配提高部分負擔強度等配套，才能立竿見影。

健保署對外公告，前述急診壅塞紓解機制，將在五月以後實施。洪子仁表示，制度實施後，應搭配長期滾動式監測，觀察各醫院急診待床人數是否下降，與病人24、48小時內由急診轉為住院的比率等急診品質指標是否改善，而急診壅塞不僅是醫療體系的問題，更牽涉長照資源、轉診機制、慢性病管理等，未來需逐步調整。

洪子仁表示，給予留觀床診察費及病房護理費，有助緩解急診壅塞，但是否能見效關鍵是增加的經費，能否確實提升人力，若護理人力缺口持續存在，單純調高給付未必能達到緩解急診壅塞問題；此外，急診壅塞是系統性問題，應系統性解決，除健保支付提升誘因外，也要搭配分級醫療推動，提升基層醫療能量，並確保每年健保總額成長率在5.5%以上，才是根本解決之道。

「政府協助醫療機構調升留觀床診察費、急診護理費，各醫院應確實將費用撥給醫護，形成良性互動。」洪子仁呼籲各醫院經營管理者，應確保相關給付調升後所獲得的各項收入，反映在醫護薪資提升，並觀察護理人力是否改善，透過優化急診醫護執業環境，讓急診醫護「燃燒殆盡」的現況得到根本改善。