快訊

獨／00887爭議裁罰出爐 開罰永豐投信60萬、一年不能募新基金

男女賓士後車廂歡愛…大賣場停車場上演活春宮 警方出手喊查

幾乎全票通過！陳怡君、林岱樺助理費案 民進黨廉政立案調查

解急診壅塞健保調升支付 專家籲設配套並持續監控

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
專家表示，過去急診留關床只有護理費、沒給診察費，健保署允諾付費，是正確政策方向。圖為急診留觀區。記者曾原信／攝影
專家表示，過去急診留關床只有護理費、沒給診察費，健保署允諾付費，是正確政策方向。圖為急診留觀區。記者曾原信／攝影

全台急診壅塞，暴露健保支付制度系統性問題，衛福部健保署今天急邀醫院協會、急診醫學會等單位開會，提出調升急診、加護病房等給付，並承諾提升病房護理費。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，過去急診留關床只有護理費、沒給診察費，健保署允諾付費，是正確政策方向，但後續執行時，仍須搭配提高部分負擔強度等配套，才能立竿見影。

健保署對外公告，前述急診壅塞紓解機制，將在五月以後實施。洪子仁表示，制度實施後，應搭配長期滾動式監測，觀察各醫院急診待床人數是否下降，與病人24、48小時內由急診轉為住院的比率等急診品質指標是否改善，而急診壅塞不僅是醫療體系的問題，更牽涉長照資源、轉診機制、慢性病管理等，未來需逐步調整。

洪子仁表示，給予留觀床診察費及病房護理費，有助緩解急診壅塞，但是否能見效關鍵是增加的經費，能否確實提升人力，若護理人力缺口持續存在，單純調高給付未必能達到緩解急診壅塞問題；此外，急診壅塞是系統性問題，應系統性解決，除健保支付提升誘因外，也要搭配分級醫療推動，提升基層醫療能量，並確保每年健保總額成長率在5.5%以上，才是根本解決之道。

「政府協助醫療機構調升留觀床診察費、急診護理費，各醫院應確實將費用撥給醫護，形成良性互動。」洪子仁呼籲各醫院經營管理者，應確保相關給付調升後所獲得的各項收入，反映在醫護薪資提升，並觀察護理人力是否改善，透過優化急診醫護執業環境，讓急診醫護「燃燒殆盡」的現況得到根本改善。

人力 健保署 洪子仁

延伸閱讀

解決急診壅塞 5月起提升急診護理費、加護病房健保給付

突襲視察雙北5醫院急診 衛福部長邱泰源稱急診情況趨緩

急診留觀一天給付不到千元 醫嘆少得可憐 恐釀醫院崩盤

衛福部籲調整門急診住院比率 專家曝1原因恐讓急診更塞

相關新聞

解急診壅塞健保調升支付 專家籲設配套並持續監控

全台急診壅塞，暴露健保支付制度系統性問題，衛福部健保署今天急邀醫院協會、急診醫學會等單位開會，提出調升急診、加護病房等給...

急診醫學會憂心 超高齡社會下急診壅塞恐成醫療常態

急診壅塞狀況持續多時，急診醫學會擔憂恐引發大規模離職潮。衛福部健保署今邀集急診醫學會開會，會中達成共識將提高急診、病房的...

21個護理團體拋6大訴求 工會：對基層現況沒幫助

護理人力缺口引起各界關注，21個護理團體今發表共同聲明，強調「有護理師才有未來」，並拋出支持三班護病比推動與立法、調高健...

解決急診壅塞 5月起提升急診護理費、加護病房健保給付

全國醫院急診壅塞，衛福部提出健保給付改革方向。衛福部健保署昨與急診醫學會、醫界共同討論，將新增急診護理費、留觀床醫師診察...

全台急診大塞車…彰基總院「3箭齊發」 昨竟讓加護病房空出3床

全台急診壅塞，彰基醫學中心總院長陳穆寬說，好長一段時間，彰基總院加護病房151床每天都滿床，常常有20位急重症病人在等待...

邱泰源「突襲」視察醫院 被指7、8個人圍著躺床病患這樣說

許多醫院發生急診爆量問題，甚至有網友在社群媒體貼出「救護車在急診排隊」的照片，衛福部長邱泰源今天到台大、和平、部北等醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。