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新北醫院聯防機制 急重症轉診尚順暢

中央社／ 新北26日電

近期各大醫院急診壅塞，新北市衛生局今晚表示，延續COVID-19防疫區域聯防機制，轄區17家責任醫院共同在群組運作，相互調度與支援轉診，目前急重症病床運作尚屬順暢。

醫院壅塞問題延燒，衛福部長邱泰源下午到衛福部雙和醫院，與院長李明哲等主管說明因應策略；並在副院長陳龍、護理部主任李秋桂等人陪同下，視察急診的醫療現狀。

據了解，邱泰源說明，希望醫學中心強化病床調度、加強區域醫院聯防與分級就醫資訊，並強化護理人力整備。

院方也說明，目前因應策略包括，病房優先給急診病患住院，並且請專科醫師協助急診處置，非必要則不必住院，也縮短就醫流程；病房控管也由原先的各科控床，轉為院方整體控床。

院方說，將會配合政府政策，盡力實施，以解決急診壅塞燃眉之急。但會議中，醫院也表達，護理人力短缺，造成護病比緊張，才是關鍵因素。

對此，衛生局晚間告訴中央社記者，會配合中央政策執行，護理人力的解決非一蹴可幾，將協助推動病患就醫指引，加強民眾教育、加強分流，以儘量排除就醫障礙。

衛生局說，新北各急救責任醫院間，本來就依據緊急醫療服務系統（EMS）運作，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，17家責任醫院也成立網路LINE群組，加速院際間轉診與病床調度。

衛生局表示，依據觀察，包括各醫學中心在內的17家責任醫院區域聯防機制群組，近期急重症病患轉診運作還算順暢；除各醫院急診窗口彼此對接，必要時，衛生局也會介入協調，加速急診病患轉診。

衛生局 醫學中心

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