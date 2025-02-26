急診醫學會憂心 超高齡社會下急診壅塞恐成醫療常態

急診壅塞狀況持續多時，急診醫學會擔憂恐引發大規模離職潮。衛福部健保署今邀集急診醫學會開會，會中達成共識將提高急診、病房的診察費及護理費。急診醫學會榮譽理事長黃集仁指出，高齡化社會下，急診壅塞恐怕成為常態，希望透過會議作為起步，逐步改善急診現況。

急診醫學會秘書長李智晃指出，今天主要是針對急診相關健保給付提出建議，希望短期內可以獲得改善，這一、兩周醫學會將再與健保署討論。

急診醫學會榮譽理事長黃集仁指出，今日開會主要有兩訴求，護理人員流失，讓醫院空有病床卻沒有人力，開不出床，希望用公務預算補足費用把護理人員留下來；第二是急重症給付調高，否則後面資源不足，急診患者也無法轉入。

黃集仁指出，現在老年人口愈來愈多，以後急診塞床恐怕成為常態，急診醫事人員這期間確實很辛苦，有感受到政府重視，希望今天的討論做為起頭，健保署長石崇良也展現誠意，後續仍會持續開會。

另，為緩解醫學真心急診壅塞，社區醫院協會今也發稿呼籲民眾落實分級醫療制度，地區醫院醫師養成過程跟醫學中心、區域醫院內醫師相同，並且一般藥品、慢性病連續處方箋，以及急診的部分負擔都比醫學中心、地區醫院低，可以節省等待時間及費用。

急診醫學會榮譽理事陳維恭指出，本次會議討論回歸的未來常規急診運作，如何避免壅塞狀況，除了改善急重症治療給付外，也檢討健保制中下降低週轉率的政策，如DRG給付制度規範住院4天才可給付，因此會讓原本可以出院患者住到有健保給付，反而拖累病床周轉。另，健保給付目前在急診並未凸顯護理貢獻，不像病房有醫師診察費及護理費，護理價值無法論量計酬，此次也納入改善重點。

再者，陳維恭說，目前觀察急診雍塞從今年初開始到現在已經持續約2個月，目前看起來壅塞狀況快緩解，提議健保署、醫事司可以設定「指標醫院」，如台北的台大醫院、台中的中國附醫等在當地具有指標性出現壅塞時往往先反應，因此當指標醫院出現狀況時，政府就應該警戒留心。

陳維恭表示，健保總額制度下，容易忽略特殊科別的重要性；以醫院

管理的角度來看，是用「產值看價值」，急診形同賠錢貨，很難爭取人力補足，急重症科別長期處在弱勢，希望本次急診壅塞後，未來資源分配上可以爭取更多機會。

另，為緩解醫學真心急診壅塞，社區醫院協會今也發稿呼籲民眾落實分級醫療制度，地區醫院醫師養成過程跟醫學中心、區域醫院內醫師相同，並且一般藥品、慢性病連續處方箋，以及急診的部分負擔都比醫學中心、地區醫院低，可以節省等待時間及費用。