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21個護理團體拋6大訴求 工會：對基層現況沒幫助

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
護理人力缺口引起各界關注，21個護理團體今發表共同聲明，強調「有護理師才有未來」。示意圖，本報資料照片
護理人力缺口引起各界關注，21個護理團體今發表共同聲明，強調「有護理師才有未來」。示意圖，本報資料照片

護理人力缺口引起各界關注，21個護理團體今發表共同聲明，強調「有護理師才有未來」，並拋出支持三班護病比推動與立法、調高健保支付標準的護理費、開放中階技術醫院照護輔佐工作等6大訴求，不過護師工會代表認為，立意雖良善，但對基層護理現況沒有幫助，護病比也不是照基層現況制定。

21個護理團體今天發表共同聲明，強調面對急診壅塞、醫護人力負荷及醫院執業環境改善沒有局外人，台灣私立醫療機構護理業務協進會理事長陳麗琴說，希望不要因為近期的相關事件，跟護理人力不足連結，轉診在緊急醫療本就有相關規範，醫事司也有澄清個案處理流程跟轉診，過程中都有維護病人安全，呼籲各界持續關愛護理師，讓護理職場有改變。

以下為聲明6大訴求：

一、護理人力問題不只是台灣更是全球議題，解方需教育、考試、訓練與職場環境共同改善，強化教考訓用鏈結。

二、支持行政院 12 項護理中長程整備計畫，建請政府持續投資護理，改善職場環境。

三、支持三班護病比推動與立法，建立醫院護理合理負荷。

四、調高健保支付標準的護理費，以實際反映護理人力成本，建請政府及機構持續提高護理人員薪資及福利。

五、開放中階技術醫院照護輔佐工作，政府全面推動醫院住院整合照顧計畫。

六、 護理長照繼續教育積分時數，回歸以人為本之整合認定。 

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳直言，這些成員多半都是學者或護理主管，他們認為很有道理的事情，實際上對護理人員沒有太大助益，12項整備策略也多沒有實際感受，只看到夜班獎勵津貼、廣開護理系卻空缺一堆，降低的考照標準，讓新人不堪使用、臨床負荷無限增加。

薪資福利根本沒有做出重大改善 ，陳玉鳳說，護理人員的薪資沒有跟著學歷增加，甚至手搖店的薪水都還比較高，「立意良善但對實際現況沒有助益」；推動智慧科技AI整合，沒有幫到護理師，反而是讓基層崩潰重工作，現在都是靠基層的崩潰維持的假象，「他們有努力但都不是基層要的」。

人力 薪資 護理師

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