解決急診壅塞 5月起提升急診護理費、加護病房健保給付

全國醫院急診壅塞，衛福部提出健保給付改革方向。衛福部健保署昨與急診醫學會、醫界共同討論，將新增急診護理費、留觀床醫師診察費等支付標準，並研議提高重大外傷支付標準，其次調整重、中度急救責任醫院加護病房給付，預計新制5月正式上路；，並於4年編列100億元提高所有病房護理費支付標準，統整各項計畫一年將挹注逾30億元，鼓勵醫院投入急重症醫療。

今年農曆年節前出現急診壅塞，衛福部於2月8日、13日及本周一陸續召開三場會議，擬定三大短期因應策略，分別為醫學中心強化院內病床調度、加強區域醫院聯防機制、強化民眾分級就醫資訊。兩大中長程改革方向為強化護理人力整備及鼓勵醫院投入急重症，研議健保調整給付。

健保署長石崇良說，急診壅塞已慢慢趨緩，但仍需長期策略，急診支付標準方面，以往護理費包含在診察費，未來兩者分列，依患者檢傷分級不同，給予不同給付，並會適當增加；另現在急診壅塞，許多病人待在「留觀床」，將新增留觀床醫師診察費，讓各科醫師協助照顧患者，同時提高留觀床的護理給付；會議中也請外傷醫學會研議增加給付，相關經費每年估計達數億元，尚待精算。

石崇良指出，醫學中心加護病房壅塞，將調整重、中度急救責任醫院加護病房給付，目前重度急救責任醫院約56家，27家是醫學中心，其他為區域醫院，未來將全面調升以醫學中心加護病房給付；中度級急救責任醫院有76家，其中26家為地區醫院，也將比照區域醫院加護病房來給付，讓病人不要過度集中在醫學中心，經費一年預算挹注5.8億元。

石崇良說，關於護理師、醫師、加護病房及重中度急救責任醫院支付標準提升，預計3月中旬經醫院總額協商會議討論，3月下旬再送健保共擬會議通過，4月預告，最快5月1日可以上路。

另外，為增加病房住院效率、縮短病人住院天數，將研議放寬「在宅急症住院照護試辦計劃」對象及項目，不見得是針對急性個案，也可以是住院穩定提早出院的患者，並建立在門診進行抗生素治療模式，讓感染發燒患者並非要住院治療，以及將住院手術改為門診手術等，預計新的治療模式將於下半年上路。

為解決急診壅塞的源頭，石崇良說，將全面提高所有病房護理費，目前因護理人力不足，醫院而關病床，並讓加護病房病人可以順利轉出到一般病房，預計未來4年將投入100億元經費，一年約25億元，適當調整病房護理費，期望留住護理人力。