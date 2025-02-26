全台急診大塞車…彰基總院「3箭齊發」 昨竟讓加護病房空出3床

全台急診壅塞，彰基醫學中心總院長陳穆寬說，好長一段時間，彰基總院加護病房151床每天都滿床，常常有20位急重症病人在等待加護病房，在彰基「3箭齊發」後，昨天深夜11時，加護病房竟神奇空出3床，從過年到至今，晚上終於可以好好睡一覺了。

彰基發言人張尚文說，彰基是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，因為7大分院遍布南投、彰化、雲林三個農業線，要承接轉來的急重症病人沈重壓力，在全台病人大塞車下，彰基卻能夠突圍，主要靠「3箭齊發」。

張尚文說，近幾年，全台醫學中心都因為人力荒而關病房，造成急診的病人沒辦入院而擠在急診室，彰基卻未關病房，近幾年為了搶救急重症，還不斷地增加不賺錢的加護病房床數，並大力改革，除了提高醫護人員待遇，還營造友善的醫護職場氣氛，改善人力不足問題。

張尚文指出，第2箭是彰基成功轉型為治療急重難症的一流醫學中心，不僅沒有在大缺工時代因為人力不足而關床，還透過強化急重難症照護，使門診占比從53%逐年降至去年的49%，不但是中部四家醫學中心第一，而且在台灣也名列前茅。

張尚文表示，第3箭是重建醫院文化，讓醫院是救人的地方，不是賺錢的地方，醫院就是要行公義、好憐憫，用愛心來救人，護理師才在這一波病人潮之中，仍然堅守崗位。

護理部李雅文主任指出，看到彰基三千多位護理師，為了病人付出這麼多，心中非常感動，總院長陳穆寬每天都穿著工作服和全體同仁站在第一線，並囑咐護理人員充分休息，才有韌性來走更遠的路，讓護理人員們都非常感動。