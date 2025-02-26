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邱泰源「突襲」視察醫院 被指7、8個人圍著躺床病患這樣說

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部長邱泰源（中）下午前往部立台北醫院視察急診狀況。記者曾原信／攝影
衛福部長邱泰源（中）下午前往部立台北醫院視察急診狀況。記者曾原信／攝影

許多醫院發生急診爆量問題，甚至有網友在社群媒體貼出「救護車在急診排隊」的照片，衛福部長邱泰源今天到台大、和平、部北等醫院視察，有醫院基層人員透露，只是一堆護理主管關在辦公室報告，然後一堆人圍著躺床病人說，「你好我是部長邱泰源，祝你早日康復」；人力不夠卻還要開綠色通道，直言政府並沒有正視問題。

針對急診擁塞現況，衛福部醫福會、醫事司與26家部立醫院及5家分院院長舉行會議，決議開啟綠色通道，全力配合區域聯防機制，協助紓解急診病人壅塞，邱泰源今到台大醫院、北市聯醫和平院區、亞東醫院、部立台北醫院及雙和醫院急診視察，稱急診情況慢慢趨緩。

不過，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說，有基層人員透露，邱泰源到該院視察時，一堆主管、護理長關在辦公室報告，他的視察就是七、八個人圍著躺床病人，並告訴對方「你好我是部長邱泰源，祝你早日康復」，且該院關了3個病房，視察後卻仍稱沒有缺人，「說沒缺人但實際上缺到爆，要基層怎麼相信？」  

陳玉鳳表示，已經缺人的狀況下，卻沒有告訴基層要怎麼把人找回來，醫界一直吶喊沒有人力可以開床，部長卻還說部立醫院要開綠色通道，在最忙的時候不去看，現在去看才說已經緩解。

針對院際轉院狀況，陳玉鳳直言，有護理師透露，患者早上手指被菜刀切斷，打了至少3家以上醫院，終於去林口長庚，所以根本是無效措施，「不知道政府為什麼不願意正視，護理人員已經缺到爆、不願意針對問題提出改善措施正確處理？」，目前仍一直蓋醫院，卻拿不出錢來替護理人員加薪。

台大醫院 綠色 邱泰源

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