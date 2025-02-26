醫院壅塞…護理團體聯合聲明盼扭轉職場 工會籲改善薪資福利

醫院壅塞問題延燒，衛生福利部提出3短期策略及2項長期改革。台灣護理學會等護理相關團體今天發布6點聲明，盼系統性解決問題、扭轉職場；護師工會盼實質改善薪資福利。

台灣私立醫療機構護理業務協進會理事長、護理學會理事陳麗琴接受媒體電訪說明，因近期急診壅塞、病人就醫安全及護理人力等議題，受到各界關注，為避免外界誤解護理人員，因此台灣護理學會等21個護理相關學會、公會團體，今天發布共同聲明，盼各界一起關愛護理師，努力扭轉護理職場。

聲明指出，第1，護理人力問題不只是台灣議題，更是全球議題，解方需教育、考試、訓練與職場環境共同改善，強化教考訓用鏈結。

第2，支持行政院12項護理中長程整備計畫，建請政府持續投資護理，改善職場環境。

第3，支持3班護病比推動與立法，建立醫院護理合理負荷。

第4，調高健保支付標準的護理費，以實際反映護理人力成本；建請政府及機構持續提高護理人員薪資及福利。

第5，開放中階技術醫院照護輔佐工作，政府全面推動醫院住院整合照顧計畫。

第6，護理長照繼續教育積分時數，應回歸以人爲本整合認定。

聲明指出，面對急診壅塞、醫護人力負荷及醫院執業環境改善，沒有局外人，盼一起向前看、聚焦系統性問題解決、公私協力永續健康照護體系，優先守護民眾就醫權益及留任醫院醫護人員。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，這些建議對一線護理人員來說，助益不太大；國內護理人員薪資福利近幾年都沒有重大改善，雖然增加了夜班費，但護病比、薪資還都沒有到基層想要的程度，甚至北部仍有醫學中心護理人員白班月薪仍不到新台幣4萬元，連手搖店薪資都比較高。

陳玉鳳表示，目前在一線實際狀況，還是「沒有人、沒有床」。至於近期衛福部推出特殊病床彈性調整為一般病床的作法，她認為，不同疾病、不同病患照護模式不同，跨科調動對護理人員來說，其實是額外壓力和負擔，此作法反恐增加護理人員離職動機，仍盼實質改善護理人員薪資福利。