快訊

新北木材工廠全面燃燒 數公里外能見火光…傳有員工受困待救

中職／陳傑憲獲1.6億史上最大約 統一獅領隊：他同意合約大方向

聽新聞
0:00 / 0:00

突襲視察雙北5醫院急診 衛福部長邱泰源稱急診情況趨緩

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
衛福部長邱泰源（中）今下午前往部立台北醫院視察急診狀況。記者劉懿萱／攝影
衛福部長邱泰源（中）今下午前往部立台北醫院視察急診狀況。記者劉懿萱／攝影

全台急診壅塞，衛福部24日三度開應變會議，公布三大強化因應策略及中長程二大改革方向。衛福部長邱泰源今突襲5家醫院急診視察，包含醫學中心及區域醫院，重申三大策略、兩改革方向，認為急診情況慢慢趨緩。

三大策略、兩改革方向，包括醫學中心強化院內病床調度、加強區域醫院聯防機制、強化民眾分級就醫資訊；中強期強化護理人力整備，及鼓勵醫院投入急重症，研議健保調整給付。

邱泰源今馬不停蹄，突襲視察台大醫院、北市聯醫和平院區、亞東醫院、部立台北醫院及雙和醫院急診。邱今在部立台北醫院受訪指出，今天來看各醫院的院內調控，像台大病人嚴重度較高、門診病人嚴重度也高，降低門診住院人數相對難，但醫院還是很配合，急診情況慢慢趨緩。

邱泰源說，不只醫學中心，區域醫院急診也有壅塞現象，比如北市聯醫和平院區，是北市聯醫院區中急診重鎮，現有主治醫師10多位，護理人員也足夠，急診候床人數很少超過警戒值，還能吸取旁邊醫學中心急診患者，扮演好區域醫院角色。

亞東醫院則是新北市很重要的醫學中心，邱說，亞東的警戒值是若候床超過60名，就會啟動院內調控機制，把急診住院人數提高，從40%提高至50％，兩周來有3個半天達到紅線，目前看起來候床都在平常範圍。

區域醫院聯防機制部分，為醫學中心、區域醫院、地區醫院合作，邱提到，26處部立醫院昨日啟動綠色通道，若有醫學中心急診壅塞，當地部立醫院立即就可以接上。第3個則是分流，各個醫院討論希望病人進到急診前就有分流，所以衛福部將應用需求，建立民眾版就醫指引，讓民眾知道他這樣的狀況，可以到哪裡就醫。

另外，部分醫院關心的是護理人員留任，邱說，他去看幾個醫院，台大醫院的流動率算正常、和平醫院1000多個護理人員，去年只有23人離職，亞東醫院護理人員看起來也足夠。而衛福部在護理人員照顧上，包括護病比、提升待遇，一定會努力。

邱表示，最後一點是急重症，因為沒有辦法賺錢，所以未來急重症健保給付將研議提升，盼醫院把急重症看好。

衛福部長邱泰源（右）下午前往部立台北醫院視察急診狀況，並向醫護人員打氣。記者曾原信／攝影
衛福部長邱泰源（右）下午前往部立台北醫院視察急診狀況，並向醫護人員打氣。記者曾原信／攝影
衛福部長邱泰源下午前往部立台北醫院視察急診狀況。圖為台北醫院急診觀察室。記者曾原信／攝影
衛福部長邱泰源下午前往部立台北醫院視察急診狀況。圖為台北醫院急診觀察室。記者曾原信／攝影

台大醫院 醫學中心

延伸閱讀

急診塞嗆醫後自我檢討 林靜儀：不該對譏諷回文有反應

急診塞爆…林靜儀嗆醫「小腦袋」 卓榮泰不挺自己人撂重話

影／紓解急診改革策略挨批 邱泰源說「大家建議的」後快步離開

影／急診壅塞醫護苦 邱泰源：三大因應策略、兩改革方向

相關新聞

突襲視察雙北5醫院急診 衛福部長邱泰源稱急診情況趨緩

全台急診壅塞，衛福部24日三度開應變會議，公布三大強化因應策略及中長程二大改革方向。衛福部長邱泰源今突襲5家醫院急診視察...

邱泰源赴台大醫院了解急診壅塞 院方提2大訴求盼解困境

全台急診壅塞，台大醫院首當其衝，被衛福部醫事司點名是最塞的醫院之一。衛福部長邱泰源今天赴台大醫院了解情況，該院副院長婁培...

擴大在宅急症難解急診壅塞 病團籲設民眾版重症指引

因應急診壅塞，衛福部提出強化分級醫療，要民眾輕症別到大醫院就醫，醫界則拋出擴大在宅急症照護，讓感染症病人在家接受治療，讓...

急診留觀一天給付不到千元 醫嘆少得可憐 恐釀醫院崩盤

急診壅塞狀況達到前所未有慘況，急診給付過低更讓急診醫護人員的付出與給付不成比例，更有醫師以前喊話給付低根本沒人理，現在大...

急診塞爆 凌濤揭林靜儀在春酒嗨唱照 陳時中也出席

全台各醫院急診壅塞持續未解，急診醫師關心相關問題卻遭到衛福部次長林靜儀反嗆「小腦袋」。國政基金會副執行長凌濤今秀出照片，...

急診壅塞壓力瀕臨炸鍋 凌濤爆料：林靜儀在拿麥嗨唱

衛福部次長林靜儀「小腦袋」失言風波延燒，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今稱接到投訴，指全台急診壅塞持續未解，林卻在製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。