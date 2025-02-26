突襲視察雙北5醫院急診 衛福部長邱泰源稱急診情況趨緩

全台急診壅塞，衛福部24日三度開應變會議，公布三大強化因應策略及中長程二大改革方向。衛福部長邱泰源今突襲5家醫院急診視察，包含醫學中心及區域醫院，重申三大策略、兩改革方向，認為急診情況慢慢趨緩。

三大策略、兩改革方向，包括醫學中心強化院內病床調度、加強區域醫院聯防機制、強化民眾分級就醫資訊；中強期強化護理人力整備，及鼓勵醫院投入急重症，研議健保調整給付。

邱泰源今馬不停蹄，突襲視察台大醫院、北市聯醫和平院區、亞東醫院、部立台北醫院及雙和醫院急診。邱今在部立台北醫院受訪指出，今天來看各醫院的院內調控，像台大病人嚴重度較高、門診病人嚴重度也高，降低門診住院人數相對難，但醫院還是很配合，急診情況慢慢趨緩。

邱泰源說，不只醫學中心，區域醫院急診也有壅塞現象，比如北市聯醫和平院區，是北市聯醫院區中急診重鎮，現有主治醫師10多位，護理人員也足夠，急診候床人數很少超過警戒值，還能吸取旁邊醫學中心急診患者，扮演好區域醫院角色。

亞東醫院則是新北市很重要的醫學中心，邱說，亞東的警戒值是若候床超過60名，就會啟動院內調控機制，把急診住院人數提高，從40%提高至50％，兩周來有3個半天達到紅線，目前看起來候床都在平常範圍。

區域醫院聯防機制部分，為醫學中心、區域醫院、地區醫院合作，邱提到，26處部立醫院昨日啟動綠色通道，若有醫學中心急診壅塞，當地部立醫院立即就可以接上。第3個則是分流，各個醫院討論希望病人進到急診前就有分流，所以衛福部將應用需求，建立民眾版就醫指引，讓民眾知道他這樣的狀況，可以到哪裡就醫。

另外，部分醫院關心的是護理人員留任，邱說，他去看幾個醫院，台大醫院的流動率算正常、和平醫院1000多個護理人員，去年只有23人離職，亞東醫院護理人員看起來也足夠。而衛福部在護理人員照顧上，包括護病比、提升待遇，一定會努力。