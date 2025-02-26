邱泰源赴台大醫院了解急診壅塞 院方提2大訴求盼解困境

全台急診壅塞，台大醫院首當其衝，被衛福部醫事司點名是最塞的醫院之一。衛福部長邱泰源今天赴台大醫院了解情況，該院副院長婁培人負責接待，並向邱泰源提出二大建議，盼提升急診護理師夜班津貼，增加急重難罕等重症住院、加護病房給付。他表示，部長態度支持友善，允諾衛福部會朝此方向研議。

婁培人表示，各醫院努力調度病房，但面臨護理人力荒，台大醫院護理人力與他院相比較為充足，但同樣缺人，急診護理師、醫師負擔都很大，衛福部前部長薛瑞元任內，曾給急性病房夜班護理津貼每人1050元，這不包含急診護理師，後續雖編列13億，讓急診、加護病房、開刀房等夜班護理師獲得每人約7百元津貼，但仍與急性病房有所差距，自己向邱部長提出，盼透過經費補助，提升急診護理費。

「急診壅塞真正問題是住院給付不足。」婁培人表示，許多醫院有著「不能說的秘密」，因急重難罕症給付不足，加護病房每開一間都是賠錢，於是順著護理人力荒，名正言順關閉加護病房，把病人轉至醫學中心，近期台大急診壅塞，每天有一定比率病人是由他院上轉而來，應藉提升急重難症住院健保補助，緩解醫院經營壓力，才能有效改善病房開床情況，解決急診壅塞。

婁培人表示，為解決急診壅塞，台大醫院每周有一至二日暫停門診住院，讓急診病人盡量入住病房，每次約可緩解三、四十床規模，但台大醫院門診病人，也都是急重難罕症患者，若此現象持續下去，門診病人權益也會受影響，甚至轉至急診就醫，造成急診亂象加劇，盼盡快從根本解決問題，邱部長今天態度友善，認真願意解決問題。

邱泰源後續受訪時說，台大醫院收治病人嚴重程度高，不只急診病人病況複雜，門診病人也多屬急重難症患者，要求院方降低門診住院難度很高，但醫院仍努力配合，院長也不斷至急診觀察，調度病床，目前該院急診壅塞程度，已逐漸趨緩至日常水準。