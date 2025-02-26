擴大在宅急症難解急診壅塞 病團籲設民眾版重症指引

因應急診壅塞，衛福部提出強化分級醫療，要民眾輕症別到大醫院就醫，醫界則拋出擴大在宅急症照護，讓感染症病人在家接受治療，讓出醫院床位。不過，病友團體憂心，在宅急症即使擴大，適用對象仍相對限縮，目前塞床主因是需要專科病床的重症病人太多，加上醫護不足關床導致，應進一步分析；分級醫療也不是喊喊就好，盼政府建立民眾版指引，讓病人能夠初步判斷自身症狀，決定至何種層級醫院就醫。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，台灣民眾習慣就醫高度方便的醫療環境，加上近年醫院夜診、周末門診量有減少趨勢，部分民眾夜間或假日有醫療需求時，就會至急診就醫，有時慢性病人遇颱風假不拿藥恐影響病情，也會至急診就醫，民眾分級醫療觀念確實有強化空間，應透過教育讓民眾了解，「急診不是夜診、周末診，也不是解決疾病的萬靈丹。」

不過，要求民眾自我落實分級醫療，確實有其難度。吳鴻來表示，藝人大S因流感併發症離世，就醫方便性引發民眾討論，但「不是不能直接看急診就是世界末日」，因應分級醫療，新冠疫情期間衛福部與急診醫學會都曾訂出指引，讓民眾理解血氧低、呼吸喘等指標性症狀，需要盡快至急診就醫，避免民眾因疫情恐慌，任何症狀都衝急診造成亂象，類似機制現在也應重啟。

吳鴻來說，分級醫療前提是民眾要能判斷自身疾病情況，區分是否為重症，但這對民眾而言有其難度，呼籲政府應針對常見的疾病，如流感、病毒性腸胃炎等疾病，訂出急重症區分指引，讓民眾有資訊能依循，初步判斷自己的情況是否會發展為重症，同時監測醫療品質，包括急診病人出院後再掛急診的比率；民眾因應醫療資源緊縮，就醫方便性可能降低的現況，也應該學習調整就醫習慣。

醫界拋出擴大在宅急症限制，將與衛福部健保署研商可行性。不過，吳鴻來表示，在宅急症適用病人應是相對輕症病人，但目前急診壅塞主因是重症病人無法至病房住院，擴大在宅急症條件可紓解少數患者，但病況複雜，需要專科醫師照顧的病人，若無法至各科別一般病房或加護病房住院，急診壅塞情況也難紓解，盼各醫院透過檢傷分類資訊，了解病人輕重症比率，才能對症下藥。