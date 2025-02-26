急診留觀一天給付不到千元 醫嘆少得可憐 恐釀醫院崩盤

急診壅塞狀況達到前所未有慘況，急診給付過低更讓急診醫護人員的付出與給付不成比例，更有醫師以前喊話給付低根本沒人理，現在大家才願意正視問題。亞東醫院外科部創傷科主任林恆甫指出，急診留觀第一天費用不到1000元，實在少得可憐，如果病人沒有留觀，連護理費都沒有，若不增加給付，醫療體系勢必崩盤。

健保制度下，醫院仰賴停車場、美食街賺錢已經不是新鮮事。但健保給付急診留觀床病人一天可能僅約300元，根本連一個停車位半天收費都不到。留觀是指病患經過醫師初步處置後，評估要在急診繼續接受治療或觀察，可能是還需要照顧的患者或是等待住院病患。

據健保給付點值，急診留觀或是待床病人要待滿6小時，才可以申報觀察床費用；急診觀察床一天病房費367點、護理費571點，合計938點；第二天起，更是只剩下342點，護理費僅有175點、病房費167點。

林恆甫指出，護理費跟病房費加起來不到1000點，加上健保點值台北區幾乎長年不到0.9元，形同給付還要再打折，實在是少得可憐，再者，患者若是沒有留觀連護理費都沒有。

林恆甫說，急診長期面臨挑戰，現在第一線都已經在呼救，很多人都快撐不下去，健保在急重症給付長期偏低，若不全面改革，醫療體系勢必撐不下去「必然走向崩盤」。

不具名急診醫師表示，急診給付偏低是一直存在問題，但以前只有少數醫院壅塞，狀況不普遍。若出聲疾呼給付調整，外界還覺得一直要錢，現在急診狀況已經很嚴峻，希望急診給付問題可以獲得正視。