急診塞爆…凌濤揭林靜儀在春酒嗨唱照 陳時中也出席

全台各醫院急診壅塞持續未解，急診醫師關心相關問題卻遭到衛福部次長林靜儀反嗆「小腦袋」。國政基金會副執行長凌濤今秀出照片，指當醫護忙到身心俱疲時，林靜儀在19日晚間出席製藥公會春酒，還留下來與民進黨立委鍾佳濱熱情嗨唱，政務委員陳時中也出席。

凌濤指出，急診室擠爆，醫護的疲憊與壓力持續攀升。有基層醫護聽到林靜儀多日來傲慢嗆聲急診醫生，忍不下這口氣向他投訴。2月19日晚上在漢來大飯店舉行的製藥公會春酒，正當醫護忙到身心俱疲時，林靜儀不僅以貴賓身分致詞，竟還留下來與鍾佳濱立委熱情嗨唱。

凌濤說，上級長官出席致詞無可厚非，公會辦聯合春酒也沒有問題，但林靜儀致詞後還留下來嗨唱，難道連表面功夫都懶得演了？醫護在水深火熱，次長卻在吃喝玩樂，看在急診醫護眼裡，情何以堪？

凌濤表示，現場除了林靜儀，陳時中也出席。大家不禁想問，陳時中留下的醫療爛攤子，林靜儀不想辦法補救，反而跟著嗨唱，徹底染上陳時中的惡習。台灣醫療環境亟待改善，但這些人心思早已不在人民身上。

凌濤批評，急診擠爆、醫護忙爆，壓力鍋隨時炸裂，林靜儀卻忙著在Threads對嗆，忙著唱歌、烤肉、狂歡。這些高官的嘴臉，人民看在眼裡，寒心不已。