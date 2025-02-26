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急診塞爆…凌濤揭林靜儀在春酒嗨唱照 陳時中也出席

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急診壅塞壓力瀕臨炸鍋 凌濤爆料：林靜儀在拿麥嗨唱

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤爆料，國內急診醫護壓力大，衛福部次長林靜儀（右）卻在網路社群平台對嗆，還在製藥公會餐敘上與立委鍾佳濱嗨唱。圖／翻攝自凌濤臉書
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤爆料，國內急診醫護壓力大，衛福部次長林靜儀（右）卻在網路社群平台對嗆，還在製藥公會餐敘上與立委鍾佳濱嗨唱。圖／翻攝自凌濤臉書

衛福部次長林靜儀「小腦袋」失言風波延燒，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今稱接到投訴，指全台急診壅塞持續未解，林卻在製藥公會餐敘與立委鍾佳濱嗨歌對唱，叫急診醫護情何以堪？

林靜儀日前在社群平台Threads呼籲門、急診分流，1名急診醫師留言請林多關心急診人力充足與工作壓力問題，結果被林嗆「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕事情就會完全改變了嗎」。

林靜儀的發文令醫界不滿，行政院長卓榮泰也認為嚴重失言，但林檢討稱「不該對譏諷回文有反應」，又引發外界批評。

凌濤今天爆料，正當醫護忙到身心俱疲的時候，林靜儀2月19日晚上出席製藥公會在漢來大飯店的尾牙，不但以貴賓身分致詞，還與立委鍾佳濱熱情嗨唱，叫急診醫護情何以堪？

凌濤表示，上級長官出席致詞無可厚非，公會辦聯合尾牙也沒有問題，但林致詞後還留下來唱歌，難道表面功夫都懶得演？另外，現場除了林靜儀，還有政務委員陳時中，不禁想問，陳時中留下的醫療爛攤子，林靜儀不想辦法補救，反而跟著嗨唱，台灣醫療環境亟待感善，但這些人心思早已不在人民身上。

凌濤 林靜儀 鍾佳濱

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