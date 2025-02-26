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護理人力缺 患者塞爆急診 護師工會轟衛福部提油救火

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
陳玉鳳指出，護理人員的心聲包括增高薪資、減少雜事、友善職場、穩住護心等。圖／護師工會提供
陳玉鳳指出，護理人員的心聲包括增高薪資、減少雜事、友善職場、穩住護心等。圖／護師工會提供

護理人力不足導致壅塞，衛福部日前提出「3短2長」政策挨批提油救火，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳連日透過直播砲轟，痛批衛福部次長林靜儀等人根本是在說謊，她也提出幾點具體改善措施，直言「每一項政府和醫院都可以做到的」。

針對近期急診壅塞議題，衛福部日前提出「3短2長」政策，包含短期強化院內病床調度、加強協調院際轉診、宣導民眾就醫分流，以及透過各項獎勵措施，強化護理人力整備，並鼓勵醫院投入急重症照護，健保研議調整給付等長期策略。

陳玉鳳先用3句話總結近期急診塞爆的原因，第一，急診室塞爆，不是因為「病人多」，而是「醫護人員不夠」；醫護人員不夠的原因，是因為「離職的變多，在職的快崩潰」；解決方法則是要立刻拿出辦法，安撫以及找回流失的醫護人員，穩住他們不再離職。

如何穩住醫護人員更是至關重要，陳玉鳳指出，在這樣的特殊時期，對於願意留在急診的護理人員要先給獎金，特殊時期的超時加班，一律給2倍加班費用，讓護理人員有感自己的付出，不讓他們再離職。

另外，也要趕快補足醫護短缺，要立刻提高健保護理給付「不要再研議」，透過提高薪資，先找回有經驗資深的護理人員回醫院工作，針對資深人員依照年資每年調薪資，留任護理人員；找回離職醫護，讓醫院病房可以增加開床，各醫院應該立即措施作為，針對離開各醫院6個月內、年資至少2年以上者，薪資至少起薪5萬元起，且不含夜班費用，年資特休繼續計算。

陳玉鳳也指出，政府要立刻提出補助，如同疫情期間，提出補助護理人員津貼，如同日本政府提出補助3%，直接匯到護理人員帳戶，直到護理人力不足問題改善，才是落實保障全民醫療照護健康，民眾納稅錢應該要善用對的地方。

暫停醫院評鑑、別讓醫護浪費時間，陳玉鳳說，政府要求的評鑑及相關文書作業，消耗了醫護大量的時間去應付和準備，特殊時期，請政府同意，暫時不用參與浪費時間的評鑑作業文書，同時在勞動條件方便，讓護理人員可以休假，彈性選擇輪班的選擇權益。

此外，也要立刻依法保護醫護權益，完全落實勞基法和職安法規規定，加班依法給加班費，揪出違法醫療院所，並全面評估醫護薪資，在各行業高薪搶人才的同時立即加薪，給予醫護人員應有符合市場的薪資行情，例如服務、餐飲業用5萬至6萬薪資搶人。

加班費 薪資 醫護人員

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