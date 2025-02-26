急診塞車肇因病房缺床 專家：欠疫情債住院需求連3年增

急診壅塞問題難解，衛福部今天下午將第四度舉行會議研擬對策。此前，衛福部將問題指向流感病毒、分級醫療等問題，並要求醫院調整病床分配。不過，公衛專家點出，除就醫療供給面思考，政府也應考慮民眾需求，新冠疫情醫療量能緊縮，欠下疫情債，疫後癌症、慢性病、長新冠住院需求增，預計病床爆滿情況會持續至2026年。

急診醫學會近期向衛福部發出求救訊息，急診壅塞已達前所未有嚴峻。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，醫界、政府提出短、長期應變措施，包括急診合理病床分配，落實分級醫療等方式，此類措施屬從醫院供給端思考，若從民眾需求思考，新冠疫情延後癌症、慢性病確診時間，從國內疫情趨緩時間發展研判，2024年至2026年住院需求將持續增加，「2025年正是住院需求高峰。」

陳秀熙表示，台灣醫療資源投入不足，全民健保制度設計，又以開辦初期的人口世代，現在已經高齡75歲的族群為目標，在此世代之後出生，目前占全人口比率極高的戰後嬰兒潮世代，癌症及慢性病患增加二、三倍以上，住院需求之高前所未有，國內醫療資源及人類配置，卻未依照罹病人口成長，建議政府重新進行需求評估，否則住院病床不足問題，將持續影響民眾健康。

後疫情時代，各國均面臨免疫負債問題。陳秀熙表示，疫情期間民眾佩戴口罩、勤洗手，謹慎防疫，較少自然感染病毒，導致社區保護力低，疫後呼吸道疾病感染病例增加，加上長新冠後遺症導致全身性疾病如心血管、腦血管疾病等，加劇國內住院資源壓力，此類疫後流行病學現況，也是急診壅塞成因，全台醫療資源調配面臨極大挑戰。

陳秀熙說，急診壅塞已讓醫護疲於奔命，除盤點急診資源，調配門急診住院病床比率，及改善健保支付制度，設法解決護理人力荒之外，建議效法國際作法，設置「急診緩衝區」，利用旅館、閒置場館等處所，作為「替代急診中心」收容病人，同時強化在宅住院計畫，除可避免病人全往醫院急診室跑，也有助減少急診病人候床時間。