醫院急診壅塞燒進總統本命區 成大工會憂二件事恐增加

全國醫院急診壅塞，在總統賴清德的本命區，台南成大醫院也無例外。一名潰瘍性大腸炎患者本月19日至成大醫院就醫，卻因加護病房滿床轉送至成大斗六分院，最後患者仍不幸往生。成大醫院企業工會表示，急診第一線護理人員身心備受壓力，「已是排隊等著離職」，部分急診患者不耐久候，更對護理師咆哮，憂心急診持續壅塞，醫療暴力、職災件數恐會增加。

據衛福部統計，成大醫院急診截至上午11時30分，共有8人正在等待加護病房。成大醫院企業工會理事長蔡婷婷說，成大醫院是台南的收治重症患者最重要的醫院，急診壅塞，從農曆年節持續到現在，無法獲得改善，主因是病房住的很滿，除了急診病人，又有慢性病、癌症、心導管等患者等著住院治療，可說是雙重打擊，甚至在急診室收治一、二級重症的創傷病房，原本只有3張病床的空間，更是擠進5張病床，讓5位病人都擠在一起，增加互相感染風險。

蔡婷婷指出，急診壅塞持續幾個月，第一線護理人員已十分緊繃、疲憊，加護病房、急診單位的護理師不斷提出抗議，已是「排隊等著離職」，但主管會採用情緒勒索說「你如果走了，留下來的人，怎麼辦？」甚至許多護理人員為照顧病人被感染，身體不適須在家休息，但只請假一天，護理長就會打電話詢問「你好了一點嗎？」、「可以回來上班嗎？」讓護理人員精神一直處在高壓狀態。

「不只是院方給予的臨床壓力，護理師還須面對病人、病人家屬的精神壓力」蔡婷婷說，據統計，今年一月至今，成大醫院急診室已通報三起職災事件，其中一起是有名患者在急診情緒躁動，造成護理人員受傷，第一線醫護人員在搶救病人生命的同時，還要承擔被病人傷害的風險，工會必須發出沉痛抗議，要求院方正視問題。

蔡婷婷說，急診壅塞下，更多病人須坐在類似小吃攤的塑膠椅上等待，病人辛苦、家屬辛苦，醫護人員救治空間受限，整個急診醫療救治難度變高、風險變高。

她說，第一線護理人員在照顧病人時，可能不只受到身體傷害，更多的是言語暴力，許多急診患者等不到病床，就對護理師咆哮「還要等多久才有病房」，也有輕症病人對護理師說，「你們為什麼不快點處理我，這麼沒有醫德，把我處理好了，你們就有更多的時間，處理其他病人」，讓護理人員處處受到刁難。

依衛福部統計，醫療機構內發生醫療暴力事件，於民國108年353件，新冠疫情三年期間，略為降至109年252件、110年284件、111年260件，但112年民眾陸續恢復看診後，醫療暴力事件為331件，幾乎會到疫情前的情形，而去年統計數字尚未公布。

蔡婷婷說，院方今年開始對護理人員加班費採取每分鐘計算，工會爭取5年內加班時數都以此方式計算，原是樂觀其成，但護理師送件發現，護理部會要求提供具體執行業務或照顧患者的內容，處處限制、刁難，讓護理師無法順利領取加班費。

蔡婷婷指出，第一線護理師工作如此辛勞，院方還在加班費上採取技術性阻擋，讓護理人員「真的感到心寒」，為病人付出，卻是得到這樣的回報，面對護理人員的加班費，工會將於3月10日與成大醫院進行協商會議，而院方也於17日召開勞資溝通會議，以爭取薪資、工時、福利等改善措施。