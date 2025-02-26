每日急診破2萬人 急診醫學會今與衛福部開會盼改善壅塞

急診壅塞從春節後持續至今，疾管署今將與衛福部醫事司、急診醫學會等開會，討論包含健保給付政策改善等。衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，據監測目前每日全國急診來診量仍有約2.1萬至2.2萬人，比平時數量還多，但待床狀況略有改善，目前急診待床超過100人的僅有一家醫院。

急診醫學會日前指出，急診壅塞程度前所未有，問題持續恐怕引發大規模離職，拋出端短期、長期應變措施，其中包含調整健保支付政策。

劉玉菁指出，急診來診量目前為降低，近日每日來診量約為2.1萬人至2.2萬人，但就診人次多，在醫院努力下不一定會造成壅塞；因此若以待床人數來看，以待床人數超過100人作為標準，目前僅有林口長庚醫院，其他醫院已低於100人。

另外，醫事司啟動區域聯訪機制，要將利用部立醫院資源協助紓解壅塞。劉玉菁說，目前正在規畫部立醫院協助，同時會搭配緊急醫療應變中心（REMOC）機制，轉診機制，希望緩解急診壅塞。

急診醫學會秘書長李智晃指出，今日下午預計討論議題包括急診轉診的獎勵，以及急診處置的給付等項目，希望改善急診壅塞