車禍傷者也只能等！律師揭醫護離職潮嚴重現況：父斷食1天無法開刀

入冬以來國內各大醫院急診壅塞、普通病床及ICU滿床等因素影響，醫護不堪負荷，爆出大量離職潮，律師林智群昨(25)日在臉書透露，父親也因需動膝關節手術，遇上了這波離職潮。他表示，原本醫院要求父親提前一周報到住院準備手術，在斷食一天後，竟被通知院方苦無充足的麻醉護理師，只能返家等待能開刀的時間，讓他感嘆，也許我們的醫療會慢慢地變成沒那麼方便，但看看其他國家，或許這才是正常的，之前民眾都被照顧得太好了。

林智群說，父親因為需要動膝關節手術，原本是預計下週開刀，並提前一週報到住院。結果父親整整斷食一天後，直至下午才被告知因為過年前離職5至6位麻醉護理師，導致人手不足，即便車禍傷者也只能等。

在與醫師溝通後，林智群父親也對院方表示尊重，返家再等待醫院通知開刀時間。林智群坦言，對於這樣臨時被叫來醫院，結果卻開不了刀的情況感到失望，但也意識到，台灣醫療環境惡化、醫療人員不斷離職的隱憂，認為這會造成醫療環境的惡性循環。

林智群直言，也許不久之後，我們的醫療會慢慢地變成「沒那麼方便」，包括開刀、做檢查、急診等醫事行為都要等，但看看其他國家，也許這才是正常的，只是之前大家被照顧得太好了。