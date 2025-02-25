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急診塞嗆醫後自我檢討 林靜儀：不該對譏諷回文有反應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長林靜儀表示，「我的確該檢討，不該對不明身分來譏諷的回文有反應。」本報資料照片
衛福部次長林靜儀表示，「我的確該檢討，不該對不明身分來譏諷的回文有反應。」本報資料照片

醫院急診壅塞，有醫師在社群平台呼籲衛福部重視，但次長林靜儀卻向對方說「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕事情就會完全改變了嗎？」該醫師傳出已決定離職，更遭立委點名下台。

行政院長卓榮泰今上午表示，將要求所有部會首長謹言慎行；下午在立法院答詢時則說，這次林靜儀失言相當嚴重，要衛福部長邱泰源給予該名醫師最多關懷照顧與表示歉意。但就在卓榮泰回應前，林靜儀今天仍在社群平台上抒發己見。

林靜儀昨在衛福部記者會，雖然公開表示針對用語、用詞「我會虛心檢討」，但今天仍在社群平台強調，「昨天已經說過，態度上我會深切檢討」，並附上她呼籲分級醫療的貼文，但接著說，「我的確該檢討，不該對不明身分來譏諷的回文有反應。」結論還是，支持分級醫療，落實分級醫療，制度上我們會努力，但是也需要民眾理解和配合。

分級醫療 林靜儀 醫師

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