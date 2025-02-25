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解決病患塞爆急診 衛福部最新決議部立醫院開綠色通道

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部決議，衛福部立醫院將與鄰近醫院啟動綠色通道，全力配合區域聯防機制，協助紓解急診病人壅塞問題。聯合報系資料照
衛福部決議，衛福部立醫院將與鄰近醫院啟動綠色通道，全力配合區域聯防機制，協助紓解急診病人壅塞問題。聯合報系資料照

各大醫院急診壅塞，衛福部醫福會、醫事司於今天上午共同與26家部立醫院及5家分院院長舉行會議，歷時一小時，決議開啟綠色通道，全力配合區域聯防機制，協助紓解急診病人壅塞。

衛福部醫福會執行長林慶豐說，衛福部立醫院多為區域及地區，目前除了衛福部桃園醫院、台北醫院、豐原醫院急診量能較高，其他醫院急診都未出現壅塞現象，並已加強整備，

林慶豐說，各醫院依衛福部現行14個急重症轉診網絡，及緊急醫療應變中心（EOC）機制協助病人轉診，將加強院內病床調度，盡力協助收治鄰近大型醫院下轉的急診病人，至於5家精神科專科醫院，將依據精神醫療網規畫，進行病人分流。

林慶豐以基隆舉例，如果基隆長庚醫院急診通報滿床，透過EOC機制，急診病人可以送往衛福部基隆醫院救治，如果基隆長庚醫院要下轉病人，也會以基隆醫院優先下轉。

此外，衛福部所屬醫院透過改善護理人員薪資待遇福利、增補公職護理人力等措施，加強護理人員留任，近年護理人員平均離職率自111年13.19%，下降至113年10.45%，未來將持續提升醫護人員執業環境及勞動條件，使就醫民眾均能獲得妥適的醫療照顧。

衛福部表示，部立醫院均與鄰近醫院保持密切聯繫，民眾如有任何健康問題，可優先尋求協助，所屬醫院將視個別需要提供必要處置及所需照護，維護國民健康。

台北市醫師職業工會昨天指出，院間床位協調機制，目前仰賴醫院間電話聯繫，且無法得知他院真實床位狀況，各區EMOC（緊急醫療應變中心）在病人無床可轉時，會傳真各急救責任醫院，要求回覆不能接受轉院的原因，而各醫院便會傳真回覆已無空床，然後可能就沒有下一步了。若衛福部要想介點，必須在名存實亡的跨院協調機制外另謀出路。

衛福部醫福會、醫事司今天與26家及5家分院所屬醫院院長召開會議，決議將與鄰近醫院啟動綠色通道，全力配合區域聯防機制，協助紓解急診病人壅塞問題。圖／衛福部提供
衛福部醫福會、醫事司今天與26家及5家分院所屬醫院院長召開會議，決議將與鄰近醫院啟動綠色通道，全力配合區域聯防機制，協助紓解急診病人壅塞問題。圖／衛福部提供

衛福部 醫師 醫護人員

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