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急診爆滿！六縣市醫師公會等醫界代表 提六面向改善醫療體系

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
醫界聲明指出，面對攸關台灣2300萬人民生命健康的嚴肅議題，不是找待罪羔羊就能解決，我們願意一起承擔，共同面對，努力解決困難，以守護台灣人民健康為使命。記者許正宏／攝影
醫界聲明指出，面對攸關台灣2300萬人民生命健康的嚴肅議題，不是找待罪羔羊就能解決，我們願意一起承擔，共同面對，努力解決困難，以守護台灣人民健康為使命。記者許正宏／攝影

近日急診爆滿，引發社會各界關注，衛福部三度邀集醫界集思廣益討論解方。由台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹市醫師公會，及台灣家庭醫學醫學會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全聯會、中華民國基層醫師協會共同發表聲明，指出急診壅塞、病床不足、護理人力短缺，是這個世代要共同面對的難題，讓我們嚴肅面對，守護台灣人民健康。

聲明表示，我們共同支持衛福部改革的決心和策略，包含醫學中心強化院內病床調度、加強區域醫院聯防機制、強化民眾分級就醫資訊、強化護理人力整備及鼓勵醫院投入急重症、研議健健保調整給付，共同來努力。在此，我們要對急診第一線所有醫療人員承受巨大的壓力和責任，表達萬分的感謝。

面對攸關台灣2300萬人民生命健康的嚴肅議題，不是找待罪羔羊就能解決，我們願意一起承擔，共同面對，努力解決困難，以守護台灣人民健康為使命。對於政府的努力，社會各界的呼籲，希望改善醫護人員待遇和醫療環境，我們也表達由衷的感謝。

經衛福部分析，目前急診壅塞主要集中在醫學中心，而急診壅塞主因，源自於護理人力和醫院病床不足，讓急診病人無法順利轉銜到病房接受治療。因此我們呼籲，醫療體系應有下列改善。

一、強化四級醫療功能，宣導民眾就醫分流

我們將透過各縣市醫師公會和診所協會呼籲民眾，如有醫療需求可先找家庭醫師或基層診所醫師，有需要再由基層診所醫師做適當的轉診。若有高燒、抽筋、意識變化、胸悶、胸痛等緊急徵候則掛急診，盡量把急診的醫療資源留給更需要的病人。

二、加強急診前的分流，建立院際聯防機制

經分析，急診壅塞集中在醫學中心，建議救護車進行後送時，應可考慮醫學中心外的其他區域和地區醫院進行分流。病人一旦送到醫院，包含急診、住院院 ICU，應建立醫療區域聯防的機制，讓人民得到最妥適的照顧。

三、調整急診門診住院占比

提高急診重症病人住院配床占比，門診預約住院或非緊急治療、手術則視情況稍作等待，以解決急診重症和危及生命徵象病人的緊急治療時機。

四、加強在宅急症照護（HAH）和門診静脈抗生素治療（OPAT）

在宅急症照護和門診静脈抗生素治療是醫院急診室已經啟動，舒解部分急診或等待住院病人的機制，其實相關機制也可以推廣到社區診所，並給予相對應合理給付，相信醫醫院所一起努力，可以紓解部分病人住院需求，降低急診壓力。

五、檢討急診醫護人力薪資給付，改善醫療工作環境

面對現階段巨大壓力，政府應感謝仍堅守在第一線所有急診醫療同仁，給予即時的獎鼓勵。長期而言，急診壅塞根本原因是醫護人力和醫院病床不足，應通盤檢討醫護人員薪資福利和工作環境。

六、護理人力的補足

2025年台灣已經進入超高齡社會，高齡化的醫療需求必然增加，少子女化又是目前的嚴峻議題，獲理人力供應勢必也會因為少子女化而愈發嚴重，面對這個嚴肅的議題，需這個世代的我們共同面對，思考解決的方式。積極檢討健保給付、薪資福利待遇、優化工作環環境是當務之急。提升考照率、規範護理協作人員、以及引進外國專業人力協助，都是我們可以思考的方向。

面對如今的困境，就像五年前面臨新冠疫情一般，醫界願意挺身而出，共同面對，一起承擔，並以守護台灣人民健康為最重要的目標。

人力 醫學中心 醫師

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