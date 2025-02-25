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林靜儀諷醫護「小腦袋」惹議 賴士葆：官員不體恤基層

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照

全台急診一床難求，衛福部次長林靜儀的「小腦袋說」被解讀嘲諷醫護人員，引發爭議。國民黨立委賴士葆批官員不體恤基層醫療人員的艱辛，行政院祭出12項護理人力策略，如果奏效，就不會有近2個月700人離職的新聞，要馬兒肥又要馬兒不吃草，希望他們繼續做功德，醫護離職並不奇怪。

賴士葆說，醫院急診壅塞的問題，林靜儀嗆聲急診醫師「小腦袋」的新聞占據部分媒體版面，官員不體恤基層醫療人員的艱辛，用輕蔑苛薄的言語，對第一線的醫療人員是二度傷害，握有權力和資源的官員應該更謙卑傾聽民意，否則只會加速醫護離職。

賴士葆認為，醫護人員不足，只好關閉床位因應，醫學中心的急診室與加護病房人滿為患，上百人等待病房的醫療亂象春節前就出現，衛福部沒有嚴肅以對，所以一直未改善，最近更加嚴重，頻上新聞了才密集開會，推出3策略2方向，急診醫學會卻表示執行困難。

賴士葆提到，衛福部長邱泰源呼籲民眾分級醫療，回歸現實面，民眾迷信大醫院，寧可在急診走廊等候，也不願離開。分級醫療的觀念需要長時間的衛教宣導才能落實，口頭的呼籲，短期不會見效。

賴士葆說，賴清德總統選舉前，醫護低薪與惡劣勞動環境就曾是聚焦熱議，行政院祭出12項護理人力策略，如果奏效，就不會有近2個月有700人離職的新聞，對於這些搶救生命的醫護，以為改善醫護比，些微加薪，要馬兒肥又要馬兒不吃草，希望他們繼續做功德，醫護離職並不奇怪。

賴士葆強調，健保制度進入30年，整個健保的制度和結構都要檢討，健保署為了落實分級醫療，減少醫療資源浪費，推動分區總額制，醫界人士擔心可能是另一個三輸的未爆彈，屆時總額用完，會不會導致醫院不願收病人、影響醫院營收與醫師收入的三輸局面，健保署長說不會。

賴士葆提到，日前台大醫院院長吳明賢談到，4名台大新竹分院神外醫師被月薪70萬的醫美挖走，吳在談健保制度不合理的給付，導致醫療資源錯置，讓醫師遠離神聖的急重症救命科別，也傳出國外以超過千萬年薪想挖角教學醫院的極重症醫師，這些冰山一角的現象影響醫療品質與病人的權益。

賴士葆總結，老齡化的社會，需要急重症救命的醫師更為迫切，但是這些醫師用腳出走的現象並未引起衛福部重視，或許等到將來病人找不到相關專科醫師救命了，衛福部才會密集開會研議。

健保署 林靜儀 衛福部 賴士葆 醫師

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