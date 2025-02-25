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擴大急診分流 高雄市衛生局祭出呼吸道腸胃專診補助2萬元

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
急診室示意圖。聯合報系資料照
急診室示意圖。聯合報系資料照

全台急診量能緊繃，高雄市衛生局將從急診分流著手，鼓勵各醫院開設「呼吸道暨腸胃道專診」，祭出每診補助2萬元，醫師1萬元、護理師5千元、藥檢放等醫事及行政人力共5千元，為期1個月，可望有效分流急診輕症患者約30%，減輕急診醫護壓力。

衛生局長黃志中指出，急診資源應優先留給急重症患者，短期內的首要工作是落實「急診分流」，市府將專款補助重、中度級急救責任醫院以上、協調所有醫學中心及區域醫院、部立旗山醫院及市立民生醫院加開專診。

凡於假日午診、夜診及周五夜診開設「呼吸道暨腸胃道」門診，每診補助2萬元，每位醫師1萬元、護理師5千元、藥檢放等醫事及行政人力共5千元，為期1個月，可望有效分流急診輕症患者約30%，以減輕急診醫護壓力，並透過高雄市緊急醫療資訊整合中心（EMOC）持續監測全市各級急救責任醫院急診、急性病床的使用情形，確保病床調控順暢。

衛生局說明，近月急診近月來就診人數從每月7萬2500人次攀升至9萬人次，其中包含「流感與諾羅」疫情流行就醫患者，大部分為輕症患者，以致對急診造成沉重壓力。

專診補助外，中長期「優化護理職場環境，留任急重症醫療人才」，醫護人力長期短缺也是急診壅塞的主要原因之一，市府近期將邀集醫學中心、區域醫院及市立醫院進行協商，針對急重症照護相關人員待遇進行調整，同時督導醫院落實三班護病比，善用因應醫院護理人力需求，強化住院護理照護量能專款，提供輪班獎勵金，提高護理人員留任意願。

此外，2022年起，公營醫院陸續調升護理人員本薪及留任獎金，4家公辦公營醫院亦配合軍公教調薪政策調整護理人員薪資，以穩定醫療體系運作，確保醫療品質。

衛生局呼籲，有呼吸道或腸胃道症狀者應就近至基層診所或地區醫院就診，確保重症患者能夠獲得即時救治，市府將持續與醫學中心、區域醫院及基層醫療院所合作，透過急診分流、強化轉診與提升急重症醫療量能，確保市民獲得完善的緊急醫療服務。

患者 衛生局 醫學中心

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