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備詢再被問「呵呵小腦袋」 卓榮泰：若是我不會這樣答

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
衛福部次長林靜儀「呵呵小腦袋」言論延燒，行政院長卓榮泰今備詢被國民黨立委羅智強質詢。圖／取自國會頻道
衛福部次長林靜儀「呵呵小腦袋」言論延燒，行政院長卓榮泰今備詢被國民黨立委羅智強質詢。圖／取自國會頻道

衛福部次長林靜儀「呵呵小腦袋」言論延燒，行政院長卓榮泰今備詢被國民黨立委羅智強質詢，卓坦言「不算名言，是一句失言」，林有在檢討，閣員間平時都會互相檢討及鼓勵；不過他也說，如果是他自己，他不會這樣回答，政務人員都應謹言慎行。

全台急診「一床難求」，空前壅塞，林靜儀卻傳出在社群平台上跟急診醫師拌嘴，嗆對方「小腦袋」，該醫師傳出無奈決定離職，立委陳昭姿點名要林靜儀下台。該新聞一出引發討論，卓榮泰今開議前受訪就被問，備詢過程中又被問。

羅智強詢問卓榮泰，「呵呵。所以你的小腦袋裡，政府按一個鈕事情就會完全改變了嗎？」是誰的名言；卓回應「不算名言，是一句失言」，那是在網路上的一些回話。

羅智強批評，林靜儀說是失言那道歉沒？後續檢討僅說「不該對不明身分譏諷回應有反應」，林到現在還不知道自己錯在哪，還在怪是身分不明的人來嘲諷，這真的是檢討嗎？卓榮泰到底有沒有辦法約束自家官員？之前輸液斷貨她也嘲諷「某些人站著說話不腰疼」，這「腦袋」換了嗎？她大腦袋換成小腦袋，這是「朱門酒肉臭，急診病死骨，次長小腦袋，政府大官威。」

卓榮泰表示，林靜儀有表示檢討，並對聽到的國人表達歉意；如果今天是他自己，他不會這樣回答，政務人員應該謹言慎行，閣員間也都會互相檢討、鼓勵，林也正在調整中，針對這次事件一定會深深自我檢討，謝謝羅智強的提醒。

卓榮泰 林靜儀 羅智強

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