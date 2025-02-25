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急診壅塞潛藏危機 醫嘆民眾沒有生大病本錢：自求多福
全台醫護出走潮，引發各大醫院關床效應，今年又逢流感疫情爆發，雙重夾殺下，造成病患塞滿急診，壅塞狀況已相當險峻，有高雄醫師感嘆說，「急診、加護病床都沒床了，民眾已經沒有生大病的本錢」，直言醫療早已崩潰。
高雄市包含高雄長庚、高醫等醫學中心，均通報急診滿載。高醫表示，在ICU（加護病房）滿床下，將遵照高市府指示的轉院通報SOP執行，急診則持續在滾動狀態。長庚則說，急診、加護病床滿床，若遇重大疾病病患須轉院，現由衛福部轉診平台統一調度。
一名高雄醫師說，近1、2年護理師不斷出走，各大醫院陸續關床，今年又遇到A型流感疫情，心臟疾病、胸腔外科患者爆增，加上大S效應加乘，造成急診壅塞，等不到病房，狀況更加嚴峻。
這名醫師說，沒護理師又沒床，現在民眾已經生不起大病，大家要好好照顧自己，自求多福。另一名臨床醫師則說，急診壅塞的源頭就是醫護出走，出走原因就是長期低薪高壓，希望官員可以多到第一線急診地獄看看，否則醫療崩壞只會更加速。
還有醫護透露，第一線人員真的很苦，病人一直送來，忙到沒時間吃飯、上廁所，以往民代都會請託「關照」某些特定床位，現在根本分身乏術，也無多餘心力關照，把眼前病人顧好最要緊。
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