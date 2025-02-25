急診塞爆…林靜儀嗆醫「小腦袋」 卓榮泰不挺自己人撂重話

醫學中心急診壅塞狀況嚴重，衛福部次長林靜儀以「小腦袋」一詞嘲諷醫護人員，引發議論。行政院長卓榮泰今上午表示將要求所有部會首長謹言慎行；下午在立法院答詢時則說，這次林靜儀失言相當嚴重，要衛福部長邱泰源給予該名醫師最多關懷照顧與表示歉意。

急診爆滿問題引發基層焦慮，有急診醫師留言求助林靜儀發揮影響力幫忙，林靜儀則「呵呵。所以你的小腦袋裡，政府按一個鈕事情就會完全改變了嗎？」，引發批評。

國民黨立委王鴻薇今在立法院質詢時詢問，林靜儀是否該下台以示負責？

卓榮泰表示，當初請林靜儀來是她的專業，在立院也有相當豐富經驗，這次她的失言「我覺得相當嚴重」，請部長要好好安慰那位醫師，給予最多關懷照顧與表示歉意，也希望邱泰源和林靜儀未來在內部業務執行要比現在更加倍小心。他也會特別注意。

護理日前師揭露南部一名重症病患因加護病房滿床無法收治，被送到成大斗六分院後因敗血症喪命，引發外界關注。王鴻薇也在質詢時向卓揆請命，盼承諾不會對吹哨者秋後算帳，卓榮泰和邱泰源異口同聲表示「絕對不會」。