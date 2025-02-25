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林靜儀「小腦袋說」引爆民怨 傅崐萁問誰找的？卓榮泰：我找的

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰赴立院進行施政報告並備詢。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰赴立院進行施政報告並備詢。記者胡經周／攝影

國民黨立委傅崐萁。記者胡經周／攝影
國民黨立委傅崐萁。記者胡經周／攝影

立法院今日開議，行政院長卓榮泰赴立院進行施政報告並備詢。全台急診一床難求，衛福部次長林靜儀的「小腦袋說」被解讀嘲諷醫護人員，引發爭議。國民黨立委傅崐萁問林靜儀是誰派任的，卓揆直言是他派的。傅批「權力的傲慢」，卓揆說「委員不用動氣，我也希望委員謹言慎行」。

全台急診壅塞嚴重，第一線醫護人員難負荷。傅崐萁說，2個月內700多名醫護人員離開工作崗位，因不堪負荷，去年立法院通過主決議，健保點值提高到0.95，行政院拒不執行，最後才來簽署今年執行，行政院為醫護人員做了什麼？

卓榮泰表示，去年底已經核定將所有台灣各區的健保點值，無論在什麼數字底下，都提升到至少0.9，用了122億經費。

傅崐萁追問，健保點值何時到0.95？卓榮泰表示，照立院當時決議，是今年要努力的目標。

傅崐萁說，不是努力是要達到，當時民進黨都有簽字，必須要完成，這是對國人的承諾，到0.95還要注意什麼？卓榮泰表示，是說當初的協議嗎？當初還有很多協議？

傅崐萁表示，健保點值0.95是給醫護人員，不是給醫院賺錢，行政院的配套要去盯醫護人員待遇是否提升。卓榮泰說，行政院主張一直是這樣，還不到0.95前，希望所有對健保的協助要具體花在醫護人員身上。

傅崐萁質疑，為何有離職潮，表示政府失能也失靈，病患到處轉診，急診爆炸，醫護人員不堪而離職。他提及林靜儀的「小腦袋說」，這是政務官該有的態度嗎，誰派林靜儀？卓榮泰回應，「行政院政務人員都是院長來指派，是我找的。」

傅崐萁問，衛福部長邱泰源的專業能力怎樣？卓榮泰說，邱同意這人事；傅進一步說，既然邱沒有問題，給他的左膀右臂是毫無關懷的林靜儀，這是酬庸，還是對邱的執行能力有疑慮，所以要監視？卓揆回，「邏輯不是這樣，林靜儀也是醫師，曾經是委員，跟你也有同事經驗。林靜儀早上已經公開表示檢討言行，我也要求政務人員謹言慎行。」

傅崐萁轟，這是權力的傲慢。卓榮泰回擊，「委員不用動氣，我也希望委員謹言慎行。」

傅崐萁 卓榮泰 林靜儀 醫護人員

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