急診大塞車 馬偕醫院靠「四流」消化速度達50%

急診大塞車引發各界議論，急診出身的馬偕醫院總院長張文瀚指出，目前配合衛福部指示進行，會盡量挪床，並在節流、分流、溢流、暢流等「四流」原則下，能達到50%的平均消化速度，必要時會啟動「韌性機制」，將狀況穩定的患者先移出加護病房，考量護理人員照顧負荷大，也會給予一定比例的壅塞獎金。

衛福部昨表示，希望醫學中心加強院內調床以及院外的調床（轉院）制度，張文瀚說，會盡量挪床，基本上也都有採取分流措施，整體而言目前有「四流」來因應急診人潮。

第一個是節流，張文瀚表示，這奠基在醫療分級制度，輕症患者會建議到診所或一般地區醫院，症狀較嚴重的，則至區域醫院或醫學中心，這是本就進行的政策；第二是分流，在急診看起來相對輕症者，會建議到門診就醫或回家休息，留下來的再依照一至五級檢傷分類，讓每個病人在自己所屬區域快速接受診治。

第三是溢流，張文瀚指出，「當病人很多的時候，我們怎麼消化過多的病人」，有時候會突然間會湧入很多病人，基本上急診比較多的就是諾羅病毒、流感等，就會依照水位啟動內部挪床機制，盡量避免讓病人在急診的時間過長，雖然可能會短暫升高，但消化的速度也快，必要時會啟動韌性機制。

更重要的是暢流，張文瀚強調，每個單位間要有共識，例如護理人員和重症科別的醫師、急診科醫師等都會隨時溝通，讓很多程序能夠順暢進行，包括手術室、住院處都會有一致的方向，醫療人員都會配合院方和衛福部政策進行，不會有突然不讓病人從急診上到病房的狀況，整體而言平均消化速度為50%。

張文瀚指出，必要時會啟動韌性機制，建議加護病房狀況穩定患者先轉出，通常會在前一天跟家屬溝通，若隔天有狀況更緊急的患者，重症病房的主治醫師，會配合急診醫師把狀況穩定的患者挪出，挪出的患者則會進到留觀床。

張文瀚舉例，條件嚴格的韌性機制，就像是醫院消化大量患者的「秘密武器」，在2015年的八仙塵爆事件就使用過，當天有40多人住院，共挪出27個加護病房，收治需要入住燒燙傷一般病房或加護病房的患者；過年期間也有啟動幾次，每次啟動他都會收到簡訊，有時一天會啟動2次，不過最近沒有，評估應該消化得差不多了。

護理人力不足被認為是這次急診大塞車的原因之一，張文瀚表示，護理人數變少，有些醫學中心就出現床數不夠用的狀況，短暫消化速度來不及，進而造成壅擠的現象 ，會計算壅塞的時間比及勞務狀況，給予一定程度的獎勵金。