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雲林今兩醫院通報滿床 張麗善抨擊林靜儀失言又失職

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
護理人力不足、流行病疫情嚴峻，全台醫院急診壅塞，雲林縣今上午全縣急診仍有56人待床，圖為台大醫院雲林分院斗六院區昨日待床狀況。記者陳雅玲／攝影
護理人力不足、流行病疫情嚴峻，全台醫院急診壅塞，雲林縣今上午全縣急診仍有56人待床，圖為台大醫院雲林分院斗六院區昨日待床狀況。記者陳雅玲／攝影

護理人力不足、流行病疫情嚴峻，全台醫院急診壅塞，雲林縣今上午全縣急診仍有56人待床，其中成大斗六分院、台大虎尾院區今天都通報滿床，雲林縣長張麗善下午在臉書發文抨擊衛福部次長林靜儀非但未能改善急診壅塞，反而嘲諷提出建言的醫師「小腦袋」，不僅失言，更是失職。

雲林縣今出現2醫院向119通報滿床，急診仍有多位病患等待住院，張麗善在臉書說，她曾在臨床多年，深知醫護人員第一線的辛勞，以及必須承擔的高壓與風險，外人未必了解，但衛福部應該瞭如指掌。

她說，尤其次長林靜儀是醫師出生，絕不能將醫界的心酸血汗不當一回事，更不能以輕浮、酸民的心態應對之，此刻的台灣，缺的是病床，缺的是政府對醫護人員的支持，最不缺的就是林次長的冷言冷語。她認為林靜儀缺乏同理心。

張麗善在文中指出，醫院開不出病床、護理人力短缺，已非一日之寒。衛福部至今只能提出空洞的因應策略及改革方向，但對醫界殷盼政府挹注更多資源，改善健保點值不足、提升護理人員待遇等核心問題，依然提不出解方，她要鄭重呼籲中央政府正視當今醫療困境，承擔起責任，加速落實改革。

張麗善也呼籲大家，能以「將心比心」的心情，體會病患苦等不到病床的著急，也要體諒醫護人員的辛苦。此時此刻的台灣社會，需要更多的包容與溫暖。

張麗善 林靜儀 衛福部 醫護人員 雲林

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