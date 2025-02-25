快訊

逆轉！八仙塵爆死者家屬請求國賠 觀光署、新北市府判賠2100萬

怪！涉拖斷海纜貨輪船名一直變 海巡攔查「宏泰」押返台南變「善美」

經典賽／背水一戰！中華隊「拔牙」打線出爐 高宇杰DH

聽新聞
0:00 / 0:00

急診塞車嚴重 黃偉哲喊話：改善待遇讓4成護理師願回歸

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲針對急診塞車，呼籲從改善護理師待遇及工作環境努力，呼籲護理師能回到職場。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲針對急診塞車，呼籲從改善護理師待遇及工作環境努力，呼籲護理師能回到職場。記者吳淑玲／攝影

針對近期各大醫院急診塞車問題，台南市長黃偉哲今天受訪時強調，急診塞車大家都不願見到，因為最近有流感及呼吸道在內的急重症，大家往急診跑，因應護病比新制通過，很多醫學中心或教學醫院關閉病床，造成急診室人滿為患，首要是改善護理師待遇和職場環境，讓護理師願意回歸職場。

黃偉哲表示，病床數及急診室的儀表板顯示，台南市幾個醫學中心急診塞爆，超過收容數的百分之百，最高甚至達到118%，可以建議的方向是適度提高護理師的待遇，讓護理師願意留在職場。

黃偉哲說，全國統計留在職場的護理師有護理師執照只有56%，有百分之40已經離開職場，如何吸引他們再回到職場，是中央和地方可以努力的地方。護理師離開職場對病患的權益損壞很大，尤其有些重病的病患，因病情是不等人的，人命不能等病情也不能等，希望呼籲護理師還是能回到職場，在待遇及工作環境上，相關單位能一起努力來改善。

職場 護理師 醫學中心 黃偉哲

延伸閱讀

棒球／韓職NC恐龍在台南交流賽 首戰台鋼雄鷹 4天有美食市集

台南亞太球場迎韓職春訓賽 市長黃偉哲盼提供最好服務

台南新營波光節點亮天鵝湖畔 市長黃偉哲發送造型雞蛋糕

安倍昭惠難忘台南芒果 黃偉哲：將邀今夏再來品嘗

相關新聞

批急診壅塞是業力引爆！醫曝4件事能解醫療崩壞 籲衛福部別演「猴戲」

醫院急診壅塞前所未見，衛福部三度邀集相關人員開會商討對策，提出三大短期因應策略、中長程二大改革方向，但仍是遠水救不了近火。胸腔科醫師蘇一峰表示，衛福部會議結論如同「一大篇屁話」，急診塞床都是因為台灣健保一直壓榨醫護，目前就是業力引爆。他提出數點建議，「這些都做到醫療崩壞問題就能解決」，痛批官方不要再演「猴戲」欺騙人民了。

雲林今兩醫院通報滿床 張麗善抨擊林靜儀失言又失職

護理人力不足、流行病疫情嚴峻，全台醫院急診壅塞，雲林縣今上午全縣急診仍有56人待床，其中成大斗六分院、台大虎尾院區今天都...

急診塞車嚴重 黃偉哲喊話：改善待遇讓4成護理師願回歸

針對近期各大醫院急診塞車問題，台南市長黃偉哲今天受訪時強調，急診塞車大家都不願見到，因為最近有流感及呼吸道在內的急重症，...

林口長庚急診全年塞床 院長：床位再怎麼調還是有限

醫院急診壅塞，衛福部提出短期因應策略，包含醫學中心強化院內病床調度，希望能夠有效分流病患。林口長庚醫院院長陳建宗表示，院...

醫療分級喊給老百姓去遵守 林靜儀早有衝急診「前科」

醫院急診壅塞問題已成重大醫療危機，衛福部次長林靜儀火上澆油，對來留言的醫師反唇相譏。事後遭遇各方批評，所謂的「檢討」，竟是說自己「不該沒有了解來譏諷的回文是誰就反應」。這種「檢討」，不如不檢討。 而林靜儀要大家支持「分級醫療」、「不要每個人都去大醫院」，也讓人想起一件疫情期間的往事。

急診壅塞、無床可用 侯友宜喊話要中央面對問題

醫學中心急診壅塞、加護病房滿床醫療危機。新北市長侯友宜今受訪說，春節期間啟動加強輪駐急診分流制度，是短期因應機制，長期還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。