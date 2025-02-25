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林口長庚急診全年塞床 院長：床位再怎麼調還是有限

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
林口長庚紀念醫院急診室隨時都是人滿為患，林口長庚醫院院長陳建宗表示，長庚醫療體系絕不拒收病人，如果遇到滿床狀況，一定會想辦法進行院內調床。本報資料照片
林口長庚紀念醫院急診室隨時都是人滿為患，林口長庚醫院院長陳建宗表示，長庚醫療體系絕不拒收病人，如果遇到滿床狀況，一定會想辦法進行院內調床。本報資料照片

醫院急診壅塞，衛福部提出短期因應策略，包含醫學中心強化院內病床調度，希望能夠有效分流病患。林口長庚醫院院長陳建宗表示，院內病床調度從來沒停過，一直以來都有在進行，也列為例行優化項目，但是「再怎麼調，床位還是有限。」

陳建宗指出，長庚醫療體系創立迄今，絕不拒收病人，如果遇到滿床狀況，一定會想辦法進行院內調床，調到沒床為止。不過，大環境問題，各大醫院鬧人力荒，長庚也一樣面臨缺人困境，能開出的床位有限。

他表示，只要病人願意，就會協助轉院，例如長庚其他分院、適當的特約醫院及診所，把床位留給其他待治療的重症病患。陳建宗說，如果遇到異常壅塞情況，會加強巡診加護病房、一般病房的患者，如果病情好轉，會柔性勸導：「你也是好不容易住上來的人，能不能轉門診或出院居家，讓出床位，讓其他人不用等那麼久。」

民眾就醫自由度高，但大多集中在醫學中心，陳建宗強調，醫院急診不拒收病人，容易出現滯留率高、等住院人數多的情形。院內積極建立急診間病人上轉、平轉及下轉的機制，但礙於床數總量限制以及護理人員不足，醫療量能已達極限，只能慢慢消化「塞車」狀況。

陳建宗強調，林口長庚醫院有4分之1的重症病人都是其他縣市轉來，身為重度級急救責任醫院，救治病人絕對責無旁貸，更會多扛一些重任。他希望，鄰近縣市的醫學中心也能分攤，一起分散病源、提升區域急救能力。

病床供不應求，陳建宗說，除了病床調度，醫院也做好轉院及居家照護銜接，加強民眾的衛教、健康識能，才有機會疏解急診壅塞的問題。雖然這非一時半刻能改善，長庚醫療體系掌握病床運用情形，先降低急診待床過久問題。

林口 醫學中心 長庚

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